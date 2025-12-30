Meksiko će od četvrtka povećati carine na kineske proizvode

Meksički kongres je početkom prosinca odobrio mjeru podizanja carina, uglavnom do 35 posto, na zemlje s kojima Meksiko nema trgovinske sporazume, a među koje spadaju Kina, Indija, Južna Koreja, Tajland i Indonezija. Očekuje se da će Kina biti najsnažnije pogođena.

Povećanje carina odnosit će se na tisuće proizvoda, uključujući automobile, auto-dijelove, tekstile, odjeću, plastiku i čelik.

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum i članovi njezine administracije rekli su da bi carine trebale osnažiti domaću proizvodnju i pomoći riješiti trgovinsku neravnotežu, te inzistira da nisu usmjerene ni na jednu pojedinačnu zemlju.

"Ova carinska preinaka prvenstveno je usredotočena na čuvanje blizu 350.000 poslova u osjetljivim sektorima poput proizvodnje obuće, tekstila, odjeće, čelika i automobila, u isto vrijeme doprinoseći suverenom, održivom i inkluzivnom reindustrijalizacijom", priopćilo je meksičko ministarstvo gospodarstva.