Američki vojnik uhićen u Velikoj Britaniji zbog sumnje na špijunažu povezanu s Rusijom

Pripadnik američke vojske uhićen je u Velikoj Britaniji u sklopu istrage o mogućoj špijunaži povezanoj s Rusijom, izvijestio je BBC. Uhićenje su proveli britanski protuteroristički policajci, a u istrazi sudjeluje i američki FBI
Muškarac (41) uhićen je u utorak u blizini Gloucestera zbog sumnje na kaznena djela prema britanskom Zakonu o nacionalnoj sigurnosti, priopćila je londonska Metropolitanska policija, piše BBC.
Policija je potvrdila da se optužbe odnose na Rusiju, dok je FBI naveo da je uhićenje povezano sa sumnjom na špijunažu.
U sklopu istrage policijski službenici pretražuju dvije lokacije u Gloucestershireu.
Britanska protuteroristička policija blisko surađuje s američkom vojskom i FBI-em.
FBI: Riječ je o ozbiljnim optužbama
Direktor FBI-a Kash Patel oglasio se priopćenjem u kojem je naglasio ozbiljnost slučaja.
'Ovo važno uhićenje povezano je s optužbama za špijunažu, što izaziva najveću zabrinutost Sjedinjenih Država i naših saveznika', izjavio je Patel.
Zamjenica pomoćnika povjerenika Vicki Evans iz britanske protuterorističke policije opisala je uhićenje kao 'značajno'.
'Optužbe su ozbiljne, a naša istraga još je u punom tijeku', poručila je Evans.
Istraga je u tijeku, a dodatne pojedinosti zasad nisu objavljene.