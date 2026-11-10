Američki vojnik uhićen u Velikoj Britaniji zbog sumnje na špijunažu povezanu s Rusijom

Muškarac (41) uhićen je u utorak u blizini Gloucestera zbog sumnje na kaznena djela prema britanskom Zakonu o nacionalnoj sigurnosti, priopćila je londonska Metropolitanska policija, piše BBC.

Policija je potvrdila da se optužbe odnose na Rusiju, dok je FBI naveo da je uhićenje povezano sa sumnjom na špijunažu.

U sklopu istrage policijski službenici pretražuju dvije lokacije u Gloucestershireu.

Britanska protuteroristička policija blisko surađuje s američkom vojskom i FBI-em.

FBI: Riječ je o ozbiljnim optužbama

Direktor FBI-a Kash Patel oglasio se priopćenjem u kojem je naglasio ozbiljnost slučaja.

'Ovo važno uhićenje povezano je s optužbama za špijunažu, što izaziva najveću zabrinutost Sjedinjenih Država i naših saveznika', izjavio je Patel.

Zamjenica pomoćnika povjerenika Vicki Evans iz britanske protuterorističke policije opisala je uhićenje kao 'značajno'.

'Optužbe su ozbiljne, a naša istraga još je u punom tijeku', poručila je Evans.

Istraga je u tijeku, a dodatne pojedinosti zasad nisu objavljene.