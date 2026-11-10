Stigle nove informacije o nesreći u Bugarskoj: Najmanje 12 poginulih, proglašen dan žalosti

Nesreća se dogodila oko 7 sati ujutro u blizini Jambola, na autocesti koja povezuje Sofiju s crnomorskim gradom Burgasom. Prema dosad dostupnim informacijama, sve je počelo kada je kamion u gustoj magli prepriječio put autobusu . U njih su se potom počela zabijati vozila koja su nailazila, a ubrzo je došlo i do lančanog sudara na suprotnom kolniku, u smjeru Sofije .

Ozlijeđeni su prevezeni u bolnice u Slivenu, Jambolu i Burgasu. Spasilačke ekipe morale su rezati olupine kako bi izvukle ljude zarobljene u vozilima, dok su neki putnici sami razbijali prozore automobila i autobusa kako bi izašli na sigurno. Jedna putnica opisala je dramatične trenutke u autobusu, u kojem su, kako je rekla, putnici ležali jedni preko drugih, a stakla su bila razbijena. Kroz prozore se, prema njezinim riječima, u vozilo slijevalo žito.

Zamjenik ravnatelja bolnice u Jambolu Valentin Valčev rekao je da je ondje primljeno 12 ozlijeđenih. Jednog su pacijenta nakon dolaska morali reanimirati, a osmero ih je zadržano na liječenju.

Bugarski premijer Rumen Radev nesreću je nazvao tragedijom te najavio da će posjetiti mjesto događaja. Prema njegovim riječima, aktivirane su i letjelice kako bi se pomoglo u evakuaciji ozlijeđenih.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, koja je u tom trenutku boravila u Bugarskoj, odlučila je zbog nesreće ranije završiti posjet. Izrazila je sućut obiteljima poginulih i zahvalila spasilačkim ekipama na intervenciji.

Visoki dužnosnik bugarskog Ministarstva unutarnjih poslova Ljubomir Nikolov rekao je da je magla vjerojatno bila jedan od ključnih čimbenika nesreće. Ipak, konačne okolnosti tek treba utvrditi. Istražitelji će, među ostalim, provjeravati jesu li na tragediju utjecali i brzina te gust promet.

U Bugarskoj je za sutra proglašen dan nacionalne žalosti.