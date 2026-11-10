sankcije daju rezultate

Trump odgađa nove napade na Iran, Rubio otkrio zašto: 'To nije pat-pozicija'

Bi. S. / Hina

10.11.2026 u 18:37

JD Vance, Marco Rubio
JD Vance, Marco Rubio Izvor: EPA / Autor: YURI GRIPAS / POOL
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Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je u utorak kako je saveznicima iz skupine G7 poručio da američke gospodarske sankcije i pomorska blokada daju toliko dobre rezultate da predsjednik Donald Trump nema potrebe za vođenjem većih borbenih operacija u Iranu

Obraćajući se novinarima u Parizu nakon dvodnevnog sastanka sa saveznicima iz G7, Rubio je u više navrata odbacio tvrdnje da bi odustajanje od vojne akcije značilo pat-poziciju ili zadržavanje statusa quo.

'Gospodarska šteta koja se trenutačno nanosi Iranu iznimno je velika i raste i dalje. Svakim je danom sve veća', rekao je Rubio, dodavši da je Trump potvrdu takve procjene dobio i od regionalnih saveznika na Bliskom istoku.

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Trump je u ponedjeljak izjavio kako do daljnjega planira odgoditi nove vojne napade na Iran nakon apela zemalja iz regije, uključujući i razgovore s katarskim premijerom u Bijeloj kući.

'Nemamo potrebe izvoditi vojne napade ako isti cilj postižemo gospodarskim sredstvima i gospodarskim pritiskom. To nije pat-pozicija', izjavio je Rubio. 'Iran se nikada dosad nije suočio s tolikom nemogućnošću prodaje energenata na globalnom tržištu kao danas.'

Trump je priznao da je rat u Iranu bio jedan od razloga poraza republikanaca na prošlotjednim izborima za Kongres, a potpredsjednik J.D. Vance, kojeg se smatra potencijalnim Trumpovim nasljednikom po isteku mandata za dvije godine, bio je još izričitiji, rekavši: 'Razlog našeg poraza upravo je rat.'

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