Američki Senat u utrci s vremenom da u četvrtak izbjegne proračunsku blokadu

Američki Senat u srijedu se utrkuje s vremenom kako bi donio dvogodišnji proračun i izbjegao zastoj rada vlade u četvrtak, iako predsjednik Donald Trump prijeti čak i tom opcijom ako se u novi proračun ne ugrade njegove izmjene useljeničkog zakona

U utorak je svoj sporazum o financiranju vlade do 23. ožujka donio Predstavnički dom. Senat bi taj tekst trebao nadopuniti i vratiti Predstavničkom domu, najkasnije do četvrtka. Da bi taj tekst stupio na snagu trebao bi ga potpisati predsjednik Trump i time bi se izbjegao zastoj rada vladinih institucija.

Kongres je već donio četiri privremena sporazuma o financiranju otkako je u listopadu počela fiskalna godina, piše Reuters. Napominje da su se tržišta već navikla na česte prijetnje zastojem rada vlade, no Wall Streeet je u srijedu bio na rubu provalije jer nije dogovoreno podizanje plafona zaduživanja.

No nikakvo rješenje nije zasad na pomolu iako se ožujak bliži.

Ti mladi ljudi, zvani 'Sanjari', bili su zaštićeni od izgona programom Daca iz administracije bivšeg predsjednika Baracka Obame. Već 5. ožujka istječu privremene dozvole za prvih tisuću Sanjara i one se neće više obnavljati prema Trumpovoj odluci te će izgoni prijetiti svakog dana ako Kongres ne reagira, objašnjava AFP.

Kongres mora podići saveznu gornju granicu zaduživanja, jer u protivnom mu prijeti nelikvidnost. Američko ministarstvo financija moglo bi krajem ožujka ostati bez mogućnosti da se zadužuje.

Moguće je da sporazum što ga donese Senat produlji gornju granicu zaduživanja do studenoga kada se održavaju izbori za Kongres, piše Politico.

Sporazum o proračunu mogao bi uključiti još 100 milijarda dolara za pomoć pri prirodnim katastrofama nakon prošlogodišnjih uragana i velikih požara, piše Politico.

Republikanski zastupnik Mark Meadows, čelnik stranačkog konzervativnog pokreta Freedom Caucus, rekao je da će se njegova skupina u Senatu boriti protiv pretjeranog trošenja, ali je skeptičan.

'Bojim se da će brojke ići u nebo i da će se granica zaduživanja podizati do granica božićne rastrošnosti', rekao je za MSNBC i zaključio 'Kupit će se mnogi glasovi'.

Bitka za Sanjare idući tjedan

Kada se tekst iz Senata vrati Predstavničkom domu ondje bi se mogli pobuniti konzervativci zbog prevelike javne potrošnje. Zatim bi se mogli pobuniti demokrati jer nije doneseno rješenje za ilegalne useljenike.

Trumpov plan uključuje smanjenje broja spajanja obitelji i financiranje gradnje zida na granici prema Meksiku, a u zamjenu za to mogao bi pristati da se regulira status 1,8 milijuna ilegalnih useljenika. No taj plan vjerojatno neće biti prihvaćen jer za njega neće biti dosta glasova. Postoje drugi brojni prijedlozi zastupnika, no pitanje je hoće li oni prikupiti potrebnih 60 od 100 glasova.