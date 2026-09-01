Rusija i Izrael odgovorili Sanchezu: 'Nemamo nikakve veze s tim'; 'Besramno laže'

Rusko predsjedništvo odbacilo je bilo kakvu umiješanost. „Ne. Nemamo nikakve veze s tim“, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u izjavi za rusku javnu radioteleviziju RBC.

Vlada Benjamina Netanyahua je prije dvije godine povukla svoju veleposlanicu iz Madrida kao odgovor na španjolsko priznanje države Palestine i optužbe za provođenje genocida nad Palestincima. Sánchez je uzvratio istom mjerom. Nakon odluka dviju država, njihove interese predstavljaju otpravnici poslova.

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar optužio je Pedra Sancheza da „besramno laže“. "Zapanjujuće je optužio Izrael za širenje lažnih informacija o događajima u Ceuti“, napisao je Saar na X-u. Prema riječima izraelskog ministra, riječ je o potezu španjolskog premijera kojim želi skrenuti pozornost sa „sramotnog neuspjeha“ svoje vlade u vođenju zemlje.

Nakon što je oko 72.000 emigranata ušlo iz Maroka u španjolsku enklavu Ceutu 30. i 31. srpnja, oglasio se izraelski veleposlanik pri UN-u Danny Danon.

„Španjolska, koja nikada ne propušta priliku držati lekcije Izraelu, proglasila je izvanredno stanje u Ceuti nakon krize izazvane svojom migracijskom politikom“, objavio je Danon na društvenim mrežama, iako takvo izvanredno stanje zapravo nije bilo proglašeno.

Sanchez je u ponedjeljak u razgovoru za španjolsku radijsku postaju Cadena SER povezao Rusiju i Izrael s nastankom događaja u Ceuti.

"Ako se Rusija umiješa u širenje dezinformacija o ovom pitanju ili ako i Izrael širi dezinformacije kritizirajući španjolsku vladu, to nije zato što ih brine migracija u Španjolskoj ili Europi, nego zbog političkih stajališta koja zauzimamo, po mom mišljenju hrabrih, u vezi s genocidom u Gazi ili Putinovom invazijom na Ukrajinu“, rekao je.

Socijalistički premijer je izjavio da su se lažne informacije koje su potaknule masovni ulazak migranata širile društvenim mrežama „povezanima i s Rusijom i s Izraelom te s međunarodnom krajnjom desnicom koja migraciju uvijek koristi ne samo za napad na Španjolsku nego i na Europsku uniju“.

Istodobno je pojasnio da to ne znači „da iza svega mora stajati neki državni akter“ te da istragu treba nastaviti jer „nažalost nemamo potpunu sliku onoga što se dogodilo“. Dodao je i da prema dosadašnjim istragama „nema nikakvih informacija“ koje bi upućivale na to da je Maroko potaknuo masovni ulazak migranata u Ceutu, grad na sjeveru Afrike.