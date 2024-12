Američki ambasador došao progurati zakon zbog kojeg je zaiskrilo između SAD-a i bosanskih Hrvata

BH Gas iz Sarajeva bio bi operater novog plinovoda na teritoriju BiH dok bi u Hrvatskoj to bio Plinacro. Izgradnja ovog plinovoda omogućila bi BiH opskrbu plinom preko LNG terminala na Krku čiji su kapaciteti prošireni nakon ruske agresije na Ukrajinu upravo kako bi poslužio kao oslonac za energetsku stabilnost država regije koje su do tada plin kupovale uglavnom iz Rusije.

Isti zakon o Južnoj interkonekciji Zastupnički je dom u prvom čitanju već podržao 2021. no on nikada nije dobio potporu u Domu naroda. Sada ga je "oživio" na prijedlog oporbene Stranke demokratske akcije (SDA) i to po hitnom postupku i uz neke preinake a to su podržale i sve vladajuće stranke osim HDZ-a BiH. Zastupnici iz drugih hrvatskih stranaka bili su suzdržani.

Predsjedatelj kluba zastupnika SDA Mirsad Zaimović kazao je kako su željeli da se ovaj problem napokon riješi jer BiH hitno treba dodatne izvore opskrbe plinom a posebice stoga što su cijene ukapljenog plina sada na tržištu i niže od onog iz Rusije.

"Uz to mislim da smo svi dio zapadnog svijeta koji želi pomoći Ukrajincima", kazao je Zaimović.