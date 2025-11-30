Belgijski vojnik poginuo tijekom NATO vježbe u Litvi

Belgijski savezni javni tužitelj pokrenuo je istragu o incidentu.

Vojnik je zadobio ozljedu tijekom minobacačke vježbe i preminuo je u bolnici u subotu, potvrdili su belgijski ministar obrane Theo Francken i načelnik obrane Frederik Vansina u zajedničkoj izjavi .

Francken je u objavi na X-u rekao da je "duboko ožalošćen tragičnom nesrećom".

Litvanski predsjednik Gitanas Nausėda također je izrazio sućut u objavi, rekavši da belgijski vojnici koji služe s NATO-om u Litvi "daju neprocjenjiv doprinos sigurnosti naše nacije i cijelog Saveza", dodajući: "Njihova predanost i žrtva nikada neće biti zaboravljene."

Belgijski državljanin, čiji identitet nije objavljen, bio je dio topničke bojne u Brasschaatu. Gotovo 200 belgijskih vojnika raspoređeno je u Litvu od ljeta u sklopu NATO-ove misije Naprijed kopnene snage, niza multinacionalnih borbenih skupina stacioniranih u osam istočnoeuropskih zemalja.

Belgijsko savezno javno tužiteljstvo priopćilo je da je otvorilo istragu o smrti vojnika bez pružanja dodatnih informacija o slučaju, izvijestila je tiskovna agencija Belga. Savezni sudac i dva detektiva savezne policije, specijalizirana za istrage vojnih pitanja, posjetili su mjesto događaja u subotu, izvijestila je VRT .

Belgijsko ministarstvo obrane također je pokrenulo internu istragu kako bi utvrdilo točne okolnosti nesreće, prema izvješćima medija .