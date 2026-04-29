Američka veleposlanica odlazi iz Ukrajine: Nezadovoljna je slabljenjem potpore

List Financial Times prvi je izvijestio o Davisinom odlasku, navodeći da je razlog neslaganje s politikama predsjednika Donalda Trumpa te njezino nezadovoljstvo zbog slabljenja njegove potpore Ukrajini.

State Department odbacio je takvu interpretaciju, nazvavši "netočnim" tvrdnje da odlazi zbog neslaganja s Trumpom.

"Veleposlanica Davis bila je čvrsta zagovornica napora administracije predsjednika Trumpa da postigne trajan mir između Rusije i Ukrajine", rekao je glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott.

"Nastavit će predano provoditi politike predsjednika Trumpa sve dok službeno ne napusti Kijev u lipnju 2026. i ne ode u mirovinu iz Departmenta", dodao je Pigott.