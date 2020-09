Američka studija potvrdila vrlo nisku smrtnost od koronavirusa među djecom

Sjedinjene Države su od ožujka službeno registrirale 277.285 zaraženih koronavirusom među djecom od 5 do 17 godina, od kojih je 51 umrlo, navodi se u najopširnijoj studiji američkih zdravstvenih vlasti dok škole razmišljaju o povratku učenika u klupe

Od 1. ožujka do 19. rujna stopa smrtnosti - omjer potvrđenih slučajeva koji su umrli - izračunata za djecu školske dobi u SAD-u je 0,018 posto, pokazuje studija Centra za prevenciju i suzbijanje bolesti (CDC) objavljena u ponedjeljak.

Budući da je broj potvrđenih slučajeva kod djece i kod odraslih nesumnjivo višestruko podcijenjen jer mnogi lakši slučajevi nikada nisu bili testirani, novi brojevi potvrđuju da je stvarna smrtnost od koronavirusa iznimno niska u toj dobnoj skupini u odnosu na odrasle, osobito na starije.

U drugoj analizi koju je objavio 10. rujna na svojoj mrežnoj stranici, CDC ocjenjuje da je, u najvjerojatnijem scenariju, stopa smrtnosti po dobnim skupinama (broj umrlih u odnosu prema stvarnom broju zaraženih) 0,003 posto u skupini od 0 do 19 godina, 0,02 posto za one od 20 do 49 godina, 0,5 posto za one od 50 do 69 godina i 5,4 posto za sedamdesetogodišnjake i starije.

Među djecom postoji znatna razlika između mlađih i starijih od 11 godina, pokazuje studija CDC-a: incidencija je bila dvostruko veća kod mladih od 12 do 17 godina, nego kod djece od 5 do 11 godina.

Analiza potvrđuje da su manjine najteže pogođene u zemlji: 42 posto zaražene djece bilo je hispanskog podrijetla, 32 posto bijelci i 17 posto crnci.

Od 277.000 zaražene djece u bolnicu je primljeno 3240 na odjel intenzivne skrbi a 51 dijete je umrlo.

Općenito, nekoliko studija u SAD-u i drugdje pokazalo je da su djeca manje osjetljiva od odraslih, premda nisu potpuno imunizirana.

Dvoje istraživača u Velikoj Britaniji objavili su u časopisu Science prošlog tjedna da su hospitalizacije zaražene djece bile rijetke i da je umrlo tek 1 posto hospitalizirane djece i 27 posto svih dobnih skupina u prosjeku.

Nastavlja se znanstvena rasprava kako bi se utvrdilo jesu li mladi zaraženi slabije ili jednako kao odrasli. Prošlog tjedna analiza koja je obuhvatila 32 studije i koju je objavio časopis Jama Pediatrics, zaključila je da su djeca i mladi do 20 godina 44 posto manje skloni zarazi. Ista analiza nije ipak zaključila jesu li djeca veći prenositelji od odraslih.