Mračna priča na rubu Zagreba: Dođite za 15 godina i ova djeca imat će svoju djecu i živjet će jednako bijedno kao i mi

Žive u barakama sklepanim od materijala koje pronalaze na krupnom otpadu - dasaka, vrata od ormara, laminata, prozora... Nitko nema sanitarnog čvora niti su priključeni na vodu. Svuda su hrpe raznog otpada koji sortiraju pa prodaju. To je tek djelić svakodnevice Roma koje smo posjetili u Vrtnom putu. Ne žele davno obećane bungalove. Jedino što žele je otići

Došli smo na sunčan dan u Vrtni put. Lijepo ime naselja. Vrta nema. Jedini put je asfaltiran prije pet godina, inače je bilo blata do koljena, kažu stanovnici. I smeća kao na malom Jakuševcu. Kada puše, raznosi im daske od kojih su načinili barake. Kada pada kiša, prokišnjava. Ima miševa i žohara. Pedesetak pasa. Omeđeno središnjom zgradom Vipneta, obrtničkom zonom i velikom cijevi obližnje Toplane iz koje se širi para, naselje se sastoji od trinaest kućanstava u kojima živi oko 150 ljudi, od toga stotinjak djece. Da nije sunčano i toplo za kraj prosinca, djelovalo bi puno lošije, kažu nam. A da je proljeće ili ljeto, onda bi smrdjelo od svinja koje susjed tada drži vani. No i ovako izgleda toliko loše da tu ne bi trebali živjeti ljudi.

Stevo Golubovac govori nam da je naselje nastalo osamdesetih godina prošlog stoljeća. Kaže da je njegova baka prva podigla kuću 1984. kada se zbog udaje za čovjeka iz Bosne i Hercegovine tu doselila. Ona i suprug nisu znali gdje bi, a tu je bilo slobodnog zemljišta i nitko ih nije dirao. Onda su niknule i ostale kuće Roma iz BiH koji su tu došli misleći da ih u Hrvatskoj čeka bolji život. I do danas je ostalo tako; u naselju žive isključivo Romi i tu su jer nemaju gdje otići.

Stevo nije tu odrastao, već u domu jer nije imao roditelje, ali je dolazio kod bake. Ima 30 godina, završio je školu za krovopokrivača i jedan je od rijetkih iz naselja koji je išao u srednju školu. Zapravo, rijedak koji je pismen. Kada se oženio i trebao negdje skrasiti, i on je došao živjeti u Vrtni put. Nije se puno promijenilo od Vrtnog puta kojeg se sjeća iz djetinjstva.

Barake su sklepane od materijala koji pronalaze na krupnom otpadu - dasaka, vrata od ormara, laminata, prozora... Nitko nema sanitarnog čvora niti su priključeni na vodu. Svuda su hrpe raznog otpada koji sortiraju pa prodaju. No ipak, te 2012. kada im je asfaltirano tih 80-ak metara puta, dobili su od Grada i plastične Toi Toi WC-e, uličnu rasvjetu te dva kontejnera. U jednom su tuševi, a u drugom je trebao biti edukacijski centar za djecu. Tim poboljšanjima prethodio je posjet gradonačelnika Milana Bandića u društvu saborskog zastupnika iz redova nacionalnih manjina Veljka Kajtazija. Tada su najavili i da će organizirati prijevoz djece u školu te da će naselje posjećivati i učiteljica kako bi s djecom radila u tom edukacijskom kontejneru. No to se nije dogodilo.