Održan je sastanak Gospodarsko-socijalnog vijeća na temu popuštanja mjera zaštite od koronavirusa. Najviše se razgovaralo o samoj provedbi mjera relaksacije. Što građani mogu očekivati kazao je ministar rada Josip Aladrović.

'Bit ću vrlo eksplicitan, u ovom trenutku to nije na stolu. Međutim, Zakon o radu je tema koja se uvijek pokreće na sjednicama Gospodarsko-socijalnog vijeća i u tripartitnom socijalnom dijalogu', istaknuo je i dodao da ne isključuje mogućnost da bilo koja izmjena Zakona o radu bude tema sljedećih sjednica.

'Mi takve stvari rješavamo u socijalnom dijalogu. Danas se to nije povuklo kao tema sjednice GSV-a. Smatramo da je to još jedan u nizu zahtjeva na koje smo u posljednje vrijeme navikli, na neki način', kazao je Aladrović.

'Takva je slična projekcija i za svibanj. Za lipanj ćemo vidjeti. Mi smo ove mjere donijeli na tri mjeseca. Naravno da one, kao i sve gospodarske mjere, mogu biti ažurirane. Pratimo epidemiološku situaciju, pratimo stanje u gospodarstvu, pratimo stanje i s poslodavcima i, s druge strane, sa sindikatima tako da ćemo adekvatno i na vrijeme znati odreagirati', objasnio je.

'Smatramo da to nije oportuno ukoliko zaista ne bude nekakav čin nužde. Mi smo svojim ekonomskim mjerama zaista pokrenuli gospodarstvo, pokrenuli smo ostanak gospodarstva na određenom nivou aktivnosti i smatramo da ćemo tim mjerama uspjeti očuvati našu ekonomiju. Ukoliko bude potrebe za nekakvih čvršćim i jačim rezovima, razgovarat ćemo o svemu', istaknuo je Aladrović.

Aladrović kaže da su kriteriji za ukidanje mjera poslodavcima oni koje je propisalo Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te da su oni vrlo direktni.

'Ukoliko je netko dobio potporu mimo kriterija, ukoliko se dogodilo nešto da su krivo prikazani podaci, ukoliko je došlo do eventualno tehničkih poteškoća - to će sve biti razlozi za povrat sredstava', najavio je i dodao da će se odrađivati predmet po predmet i kako se utvrdi nepravilnost, tako će se novac morati vratiti u državni proračun.

Kažnjavat će one koji ne čuvaju radna mjesta, a koriste mjere

Država nije novac uplaćivala na račune radnika već poslodavaca. 'Sve su ove mjere za očuvanje radnih mjesta. Vrlo je jasno propisano što je potrebno ispuniti da bi se koja radna mjesta očuvala i što je potrebno ispuniti da bi se ostvarilo pravo na potporu. S obzirom na to, mi očekujemo od poslodavaca da budu odgovorni i isplate svima. Ukoliko dođe do bilo kakvih 'domišljatosti' poslodavaca, mi ćemo to sankcionirati', istaknuo je Aladrović i kazao da je smisao svega očuvanje radnih mjesta.

'Siva zona ne može biti jer mora ostati određeni nivo zaposlenosti očuvan da bi se mjera konzumirala. Mi ovo vidimo kao jednu mjeru koja je satkana i od pomoći poslodavcima i od pomoći radnicima. Ono što vidimo prema prvim rezultatima, ona je ostvarila svoje učinke. Osim onih nekakvih prvih valova koji su se dogodili prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, u zadnjih desetak dana broj osiguranika držimo na istom nivou, što znači da je mjera uspjela', zaključio je Aladrović u razgovoru za Dnevnik.hr.