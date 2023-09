'Ako Milanović ne počne raditi što i njegova prethodnica, ima dobre šanse'

“Bojim se da će opet odlučivati ukorijenjena svjetonazorska opredjeljenja, prvenstveno na strani HDZ-a, ali i SDP-a”, rekao je Žarko Puhovski komentirajući superizbornu godinu koja nas čeka. “Ako su iole točni podaci istraživanja, ispada da je HDZ nepoljuljiv, što god se dogodilo", kazao je za N1, dodajući da je besmislica da Frane Barbarić iz HEP-a ugrožava HDZ. "Ništa ga ne ugrožava. HDZ kao brend sigurno nosi određeni postotak i to je čudna stvar. To se dugo događalo s kršćanskim demokratima u Zapadnoj Njemačkoj, unatoč skandalima”, dodao je.

Napominje da ne razumije zašto je Zoran Milanović prekrižio cijelu listu prijedloga veleposlanika. “Ne razumijem zašto je prekrižio cijelu listu, to mi se čini statistički nemoguće. Odlučio je – pokazat ću ja vama, sigurno je nekog morao prihvatiti. Problem je što je Milanović odlučio reći – e, sad neću. To je njegovo pravo, ali onda se čudi što je stvar zapela. On ju je zakočio. Ako ne počne pod kraj mandata raditi što je njegova prethodnica radila – sramotiti se ponašanjem, ima jako dobre šanse, ali mislim da ga do toga dovodi njegov karakter više nego strategija”, kazao je Puhovski.

Na pitanje nedostaje li prave oporbe, Puhovski odgovara da oporba ni ne postoji. Podsjeća da je Davor Bernardić isključivo prepoznatljiv na gradskoj razini.

“Da se sad Tomašević pojavi na državnoj razini, dio ljudi bi pitao tko je taj. Svi se ponašaju kao da se radi o predsjedničkim izborima. Za parlamentarne izbore morate imati desetke kandidata u raznim mjestima, hodati okolo, putovati po zemlji, to nitko ne radi. To je Tomašević jedino radio u gradu, a imate ljude koji se nisu iz maknuli iz Zagreba.”