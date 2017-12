Nekadašnja hrvatska ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt kazala je kako ne očekuje velike incidente u Savudrijskoj vali i poručuje: Ako je netko mislio da će treći svjetski rat početi u Piranskom zaljevu, prevario se.

Ističe da je iz fokusa ispala jedna bitna stvar, a to je luka Koper. 'Najvažnija stvar ovog trenutka je to zašto Slovenija toliko forsira primjenu te arbitražne odluke. Izbjegavali su rješavanje ovog slučaja pred sudom i htjeli su ga riješiti alternativnim putem. Luka Koper je ovog trenutka najvažnija luka u Europi. Sva roba stiže željeznicom do luke Koper. Ima se namjera graditi još jedan željeznički trak do luke Koper. Europska unija ulaže u luku Koper. Promet će se povećati za još 50 posto. Sada je na 800.000 godišnje. Njima je jako bitno da imaju pod kontrolom da imaju prolaz brodova. To je bit priče. Nitko o tome ne govori. Velik novac je u igri. Dosad nije bilo nijednog incidenta i nitko ne sprječava ulazak brodova. Daleko kvalitetnije bi bilo imati zajedničku upravu nego ovo raditi godinama. U pozadini problema je strateški interes da Koper postaje najvažnija europska luka', pojašnjava.