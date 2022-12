Javio nam se vatreni torcidaš iz Yokohame: Da Japan igra protiv Hajduka, navijao bih za Hajduk. Ovako... Ma samo nek' zabije Livaja!

'Da Japan danas igra protiv Hajduka, navijao bih za Hajduk. Ovako, srce je ipak malo više na strani moje zemlje', kaže za tportal Japanac Akihisa Wada, navijačima splitskog kluba već vrlo dobro poznat lik. Često ga susreću na većim i manjim utakmicama zbog kojih barem jednom godišnje prevali put s drugog kraja zemaljske kugle, a kada to nije slučaj, sam u gluho doba noći navija u svom domu u 950 kilometara udaljenoj Yokohami

'Dakle volio bih da Japan pobijedi. Ali i da moj Marko Livaja zabije barem jedan gol, veliki je to majstor', kaže nam Akihisa.

U samom Japanu vlada veliko uzbuđenje zbog današnje osmine finala Svjetskog prvenstva, premda utakmica započinje točno u ponoć.

'Svi barovi i kafići u kojima postoji televizor rezervirani su već danima unaprijed, a radno vrijeme produženo je sve do ujutro', kaže nam naš japanski sugovornik. Na televizijskim postajama riječ 'Hrvatska' spominje se svakih nekoliko minuta i, priznaje, on obožava to čuti.

'Uvijek se sjetim svoje familije i braće u Splitu i kako me svaki put lijepo dočekaju i ugoste. Zadnji put baš nedavno, na 72. rođendanu Torcide. Jest da Hajduk nije pobijedio, ali doći će i to. Hajduk je klub koji će igrati Ligu prvaka', uvjeren je Akihisa.