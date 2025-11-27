potvrđeno

Afrička svinjska kuga hara susjedstvom: Novi slučajevi uz granicu s Hrvatskom

M.Da./Hina

27.11.2025 u 15:36

Afrička svinjska kuga zabilježena je u Republici Srpskoj
Afrička svinjska kuga zabilježena je u Republici Srpskoj Izvor: EPA / Autor: CRAIG LASSIG
Bionic
Reading

U naseljenim mjestima u općinama Šamac i Zvornik u Bosni i Hercegovini, koja se nalaze uz granicu s Hrvatskom i Srbijom, potvrđeni su novi slučajevi afričke svinjske kuge, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

Prema informacijama tog ministarstva, zaraza je potvrđena u Obudovcu u općini Šamac i u četiri naselja u Zvorniku.

Ministarstvo je izdalo rješenja za svako od žarišta te su određene mjere za suzbijanje i sprečavanje daljnjeg širenja bolesti. To podrazumijeva uklanjanje zaraženih i uginulih životinja.

vezane vijesti

U krugu od najmanje tri kilometra od žarišta uspostavljen je nadzor, dok je ugroženo područje prošireno na najmanje 10 kilometara.

Od početka godine u Republici Srpskoj zabilježeno je 27 žarišta afričke svinjske kuge, a do sada je eutanazirano 185 svinja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
olujni vjetar

olujni vjetar

U Dalmaciji pada snijeg, na cestama kaos: Pojedine dionice zatvorene za sav promet
pratimo uživo

pratimo uživo

Stigle prve fotografije uhićenog Mikulića, doveden na pretres kuće
spaljena zgrada

spaljena zgrada

Stručnjak objasnio što će se sve raditi ako Vjesnikov neboder bude miniran

najpopularnije

Još vijesti