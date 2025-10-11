Velika manifestacija u Slavonskom Brodu otkazana zbog suzbijanja svinjske afričke kuge

Otkazana je manifestacija 'Pečenkijada' koja se u subotu 11. listopada trebala održati u Slavonskom Brodu. Kako su izvijestili na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda , prema novim Naredbama o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj, zabranjuje se održavanje manifestacija na kojima se izlaže i konzumira meso svinja ili proizvodi od mesa svinja na području više županija , uključujući i Brodsko-posavsku županiju.

'Sukladno članku 1. točki 31. navedene Naredbe, manifestacije ovakvog karaktera nisu dozvoljene na pogođenim područjima, a Naredba je stupila na snagu danom objave u Narodnim novinama, odnosno 10. listopada 2025. godine (članak 12. Naredbe)', podsjetili su te objasnili da se slijedom okolnosti 'Pečenkijada' u organizaciji Moto kluba Brod ipak ne može održati.

Ističu da bi održavanje bilo protivno mjerama protiv svinjske afričke kuge koje su trenutačno na snazi.

Podsjetimo, riječ je o tradicionalnom okupljanju kojim slavonskobrodski bajkeri i gosti zatvaraju bajkersku sezonu.