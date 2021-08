'Afganistan je prodan! Nešto se dogodilo iza zatvorenih vrata. Zašto su bez otpora Kabul i mnoge provincije pale u ruke talibana?'

Jedan od osnivača Rise to Peace, organizacije koja radi na osnaživanju mira i tolerancije za sprečavanje terorizma i ekstremizma u svijetu, Afganistanac Ahmad Shah Mohibi, javio se u Dnevnik N1 iz Washingtona. Prokomentirao je situaciju u Afganistanu, gdje redovno boravi, te naglasio da je bez obzira na pregovore teško vjerovati talibanima

Ahmad Shah Mohibi nedavno je otišao iz Kabula. Za N1 je rekao da je vladala velika neizvjesnost i da je politika predsjednika koji je u nedjelju pobjegao iz zemlje, uništila Afganistan. “Afganistanski predsjednik je otišao u Tadžikistan kao i neki drugi dužnosnici. Oformljeno je posebno vijeće, oni će se pobrinuti za prijenos vlasti, talibani su preuzeli policiju i rekli da neće ući u Kabul dok ne bude potpisanog sporazuma o mirnom prijelazu.

Kad sam početkom godine bio u Kabulu bila je neizvjesnost, ljudi su vjerovali da će pregovori dovesti do mira, no danas gledamo provincije, različite bataljune, dijelove zemlje gdje su talibani preuzeli vlast. Jedan general je danas doručkovao s talibanima. Danas je ministar obrane tvitao da su im ruke vezane i da je njihova domovina prodana. Sad govorimo o tome da se ova pobunjenička skupina nastanila u predsjedničkoj rezidenciji i doći će do odluke što će se dogoditi dalje. Tijekom godina se tražilo političko rješenje, odstupanje predsjednika i traženje kompromisa. Predsjednik do jučer nije htio odstupiti i takva je politika uništila Afganistan posljednjih 40 godina”, rekao je Mohibi. Dodao je da su sva veleposlanstva zatvorena: “Nedavno sam razgovarao s nekima koji odlaze helikopterima, avionima, pripadnici nevladinih organizacija i veleposlanstava. Teško je vjerovati talibanima.”

Ističe da je Afganistan predan talibanima: “Mislim da je Afganistan predan talibanima. Došlo je do dogovora iza zatvorenih vrata, ne znamo o čemu se radi. Jučer sam razgovarao s ljudima iz sjevernog Afganistana koji su zamalo zarobljeni i jedan od generala mi je rekao da su odbili talibane do Mazar-i-Sharif i u pet popodne su ušli da je cijeli bataljun napustio, tj. pobjegao bez borbe i otpora. Bilo je otpora afganistanh boraca, ali nešto se dogodilo, a to treba istražiti međunarodna zajednica. Zašto su bez otpora mnoge provincije pale u ruke talibana? Čak je u Kabulu došlo do toga. Nešto se dogodilo. Kao što je ministar obrane rekao – domovina je prodana, moramo vidjeti tko ju je prodao.” Na pitanje kakav život ljudi mogu očekivati, kaže da se talibani pokušavaju otvoriti svijetu, no nekih ideologija i politika sigurno se neće odreći. “Imam rođake i prijatelje u Kabulu. Oni se boje da će ih talibani ubiti, ali boje se i budućnosti. Mislim da ovo vijeće može uspjeti i naći neko rješenje. Radi se o talibanima, pobunjeničkoj skupini kojima je teško vjerovati, no psihološko ratovanje i politika posljednjih tjedana bila je ta da se ne naudi ljudima, da talibani poruče da su drukčiji.