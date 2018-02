Afere mu ne mogu ništa: Tko je čovjek koji drma Sveučilištem u Zagrebu

Uoči sutrašnjeg izbora novog (ili starog) rektora Sveučilišta u Zagrebu i glasovanja između Damira Borasa i Damira Bakića, uz koje su najavljeni i prosvjedi, tportal donosi kratki pregled Borasova prethodnog, četverogodišnjeg mandata

Bila je to, opisivalo se, jedna od pompoznijih ceremonija u povijesti zagrebačkog Sveučilišta, a mnogi su je proglasili i paradom kiča, kada je Damir Boras zasjeo u fotelju rektora. Otad se uspio zavaditi s brojnim dijelovima akademske zajednice i javnosti - od Ministarstva znanosti i sindikata do dijela vlastitih fakulteta, profesora i studenata - ali evo njega u borbi za novi mandat.

I to gotovo u tajnosti: predstavljanje programa dvoje kandidata Uprava Sveučilišta zatvorila je za medije , jednako kao i samo sutrašnje glasovanje, a najavljena je tek završna konferencija za novinare kad cijela stvar bude zaključena. Damir Boras, koji se od samog početka procedure nije udostojao ni pojaviti pred televizijskim kamerama, bio je uključen u najuži izbor za 'antikomunikatora godine' .

Njegov jedini protukandidat Damir Bakić šest godina je mlađi, a u posljednjih godinu i pol uporno je postavljao niz neugodnih pitanja o brojnim spornim odlukama Borasove administracije, na koja mahom nije dobivao nikakav odgovor - od raspuštanja Studentskog zbora, preko afere Previšić, prenošenja ili prekoračenja obračunskih koeficijenata, do blokiranja Hrvatskih studija ili imenovanja na Filozofskom fakultetu. Dio članova Senata poput Nevena Budaka konstantno se žali da su naprosto neupućeni i u način otvaranja radnih mjesta i u metodologiju dodjele sredstava, no na tome otprilike sve staje. U manjini su.

Ni proces samog kandidiranja nije prošao bez kontroverzi: izveden je potez koji se već kolokvijalno naziva 'Borasovim manevrom', kada je nevjerojatnim spletom okolnosti Učiteljski fakultet raspisao natječaj za posao redovitog profesora na svom odsjeku u Petrinji, i to s uvjetima koji se fascinantno poklapaju sa znanstvenim radom samog rektora - društvene znanosti, polje informacijske znanosti, grana informacijski sustavi. Osigurao je dozvolu za produžetak rada i nakon 65. godine života, pa bi s čela Sveučilišta mogao otići tek 2022. godine, s napunjenom 71 godinom.

To je samo jedna od konkretnih zamjerki koje se sustavno upućuju na rad rektora zagrebačkog Sveučilišta, a koje se kreću od neobične prakse podnošenja privatnih tužbi protiv vlastitih studenata ili novinara, preko dodjele sredstava vlastitim znanstvenim projektima dok se istovremeno ukida novac za dobitnike Rektorove nagrade, pa sve do činjenice da je upravo u njegovom mandatu studentima bivalo zabranjeno pristupiti fakultetskim prostorima ili da su na ulazu u Rektorat i Filozofski fakultet u tri navrata dežurali policajci i zaštitari, što je praksa nedoživljena i u doba Hrvatskog proljeća.

'Je li moguća zemlja u kojoj je takav čovjek rektor? Kakvom je to čelniku ustanove u interesu da se upravni nadzor ne provodi?', zapitao se krajem prošle godine Nezavisni sindikat znanosti i obrazovanja povodom Borasove ustavne tužbe kojom se poziva na autonomiju Sveučilišta, no de facto želi spriječiti nadzor države nad njegovim financijama i zakonitošću rada. Sindikalisti su stoljećima staru instituciju proglasili 'rektorovim privatnim zabavištem i državom u državi'.

Nije mu zaboravljeno ni to da je kao nervozni dekan Filozofskog fakulteta još 2011. godine nasilno oteo mobitel studentici koja ga je snimala u doba prosvjeda za besplatno studiranje.

Portal srednja.hr upravo jučer je u kratkom videouratku plastično opisao deset razloga za to što Boras ne bi smio biti rektorom i u iduće četiri godine. Pokušali su, istina, pronaći i kakav pozitivan aspekt njegove vladavine, no nisu došli do spektakularnih zaključaka. Mi bismo tek dometnuli da je ovo sveučilište u prethodnom razdoblju po velikom broju relevantnih ljestvica počelo zaostajati i za splitskim, makar ni ondje proces izbora rektora nije ni blizu demokratičan i transparentan, te da i ljestvice na kojima još uvijek dobro stoji umjesto relevantnosti, citiranosti i otvorenosti veću pažnju češće daju pukoj - veličini.