Divjak: Ne mogu na prosvjed, ali mogu apelirati na otvorenost izbora rektora

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak ocijenila je u srijedu u intervju za Media servis da sveučilište mora biti otvoreno, procesi na sveučilištu transparentni, a retorski program treba omogućiti razvoj sveučilišta.

Pri tomu, dodala je, nemojmo zaboraviti da pola studenata u Hrvatskoj studira upravo na Sveučilištu u Zagrebu, a to nije samo mjesto gdje se studira već i mjesto gdje se formiraju mladi ljudi i daju im se one temeljne kompetencije koje im omogućavaju, ili ne omogućavaju, da budu aktivni građani i razvijaju društvo i gospodarstvo.

Ali, ustvrdila je, "mogu apelirati na otvorenost procesa i da kandidati za rektora odgovaraju na pitanja" jer, ponovila je Divjak nisu samo članovi Senata zainteresirani za njihove programe i odgovore već je to više od 80 tisuća studenata i zaposlenih na Sveučilištu i hrvatska javnost koja ima stvarni interes i to ne samo zato što se Sveučilište najvećim dijelom financira javnim novcem već i zato što se očekuje puno veći utjecaj Sveučilišta na razvoj društva i gospodarstva.

Na pitanje da objasni koje to savjete nisu poslušali rektor i Senat, ministrica je odgovorila kako se to na prvome mjestu odnosi na to da nisu pročitali reakreditacijsku preporuku koja je jasno rekla da su studiji na Hrvatskim studijima kvalitetni, ali da treba riješiti pravni status što ne znači da neko studijsko područje treba izostaviti ili raditi tako da se ugrozi opstanak Hrvatskih studija, a to je ono što se je dogodilo.

S obzirom na autonomiju Sveučilišta, isključiva odgovornost za sve ono što je učinjeno je na rektoru i Senatu, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja će se, najavila je ministrica, uključiti jer je to propisano i zakonom, ali tek nakon što Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) da svoju analizu i preporuku u vezi stanja na Hrvatskim studijima.

Na pitanje treba li smijeniti privremenu upravu Hrvatskih studija kako to traže sindikati, ministrica je odgovorila da u slučaju ozbiljnih problema kakvi su na Hrvatskim studijima, treba vidjeti kako je djelovala uprava da je došlo do takvih problema.

Podsjetila je kako Sveučilište osporava upravne nadzore koje je zatražilo Ministarstvo, ako i nadzor nad trošenjem financijskih sredstava, te dodala kako je sloboda istraživanja i poučavanja, akademske slobode ono što je ustavom zajamčena kategorija autonomije sveučilišta, ali ono mora biti transparentno u načinu na koji troši financijska sredstva.