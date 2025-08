Iznenadit ćete se: Procurile playliste sa Spotifya, pogledajte što sluša američka politička elita

Što otkrivaju Panama Playlists?

Potpredsjednik SAD-a JD Vance očito je obožavatelj boy bendova, s hitovima poput What Makes You Beautiful grupe One Direction i I Want It That Way od Backstreet Boysa. Na njegovoj playlisti 'Making Dinner' nalazi se i One Time Justina Biebera, iako mu se glazbeni ukus djelomično spašava uz prisutnost Death Cab For Cutie.

Pam Bondi preferira glazbu ranih 2000-ih, uključujući Hot In Herre od Nellyja, I Gotta Feeling od Black Eyed Peas, te Adeleinu Hello. Nostalgična, ali lako prepoznatljiva selekcija.

Karoline Leavitt, čija se 'Baby Shower' playlista čini tematski usklađena s proslavom majčinstva, ima pjesme kao što su A Bar Song (Tipsy) od Shaboozeyja, Run The World (Girls) od Beyoncé, Respect od Arethe Franklin i Put Your Records On od Corinne Bailey Rae. Nažalost, prisutnost pjesme Girls Just Want To Have Fun Cyndi Lauper stvara ironiju s obzirom na Leavittine konzervativne stavove o reproduktivnim pravima žena.

Kako su računi otkriveni?

Sleuth je za New York Post rekao da se identiteti potvrđuju kombinacijom tragova. Kod Pam Bondi, recimo, playlisti s imenom 'john' i zajednička playlista s korisnikom 'John Wakefield' (njenim dugogodišnjim partnerom) potvrdili su identitet. Kod Leavitt, naziv 'Baby Shower' na playlisti vremenski se poklapa s porodom.

Iako su informacije prikupljene isključivo iz javnih profila, ova situacija još jednom upozorava da su Spotify liste po defaultu javne.

Tko je još 'uhvaćen'?

U dokumentima se pojavljuju i druge poznate osobe: komičar Seth Meyers, glavni direktor za AI u Meti Alexandr Wang, te CEO OpenAI-ja Sam Altman.

Altmanov ukus? Na playlisti 'My Shazam Tracks' nalaze se I Don’t Wanna Wait (David Guetta & OneRepublic), Good Lookin’ od Dixon Dallasa i Fly od Nicki Minaj. Ne previše impresivno, barem ne u očima kritičara glazbenog ukusa.

Zanimljivo, novinarka New York Timesa Kashmir Hill pokazuje zavidan glazbeni izbor na svojoj listi za pisanje – Mogwai, Aphex Twin i Nils Frahm. Prema autoru Panama Playlists, upravo je ona 'prava pobjednica' ovog leaka.