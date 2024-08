Prebacivanje glazbe s Apple Musica na YouTube Music upravo je postalo lakše

Moguće je prenijeti samo pjesme dostupne na YouTube Musicu, što znači kako nećete moći migrirati audio datoteke poput podcasta ili audioknjiga.

Također ne možete prenijeti odabrane ili nekolaborativne dijeljene popise za reprodukciju, glazbene datoteke ili mape koje ste izradili za organiziranje popisa za reprodukciju u Apple Musicu.

Lakše do učitavanja playlista s drugih servisa

Kako biste svoje popise za reprodukciju premjestili na YouTube Music, morate imati aktivnu pretplatu na ‌Apple Music‌ ili iTunes Match, kao i aktivan korisnički račun pri servisu YouTube Music.

Nakon što se prijavite na Appleovu stranicu Data and Privacy, odaberite Transfer a copy of your data i slijedite upute na zaslonu. Ovisno o tome koliko popisa za reprodukciju migrirate, to može potrajati od nekoliko minuta do nekoliko sati.

Apple Music i dalje ne dopušta korisnicima prijenos popisa za reprodukciju na druge usluge, tako da ćete i dalje morati koristiti alate trećih strana za premještanje na Spotify, Amazon Music i druge servise.

Međutim, čini se kako žele olakšati učitavanje popisa za reprodukciju.

U veljači je uočena beta inačica Apple Musica na operativnom sustavu Android koja omogućuje nativno korištenje usluge treće strane SongShift, pomoću koje možete premještati popise za reprodukciju sa Spotifyja i drugih usluga na Apple Music, piše Verge.