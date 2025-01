Zuckerberg se obrušio na Apple: 'Nisu napravili ništa značajno od iPhonea'

'S jedne strane iPhone je bio odličan jer sada gotovo svi na svijetu imaju telefon, a to omogućava nevjerojatne stvari', rekao je Zuckerberg u epizodi podcasta ' Joe Rogan Experience' . 'No s druge strane... koriste tu platformu kako bi nametnuli pravila koja, po mom mišljenju, djeluju proizvoljno i imam osjećaj da nisu izmislili ništa značajno već neko vrijeme. Steve Jobs izmislio je iPhone , a sada se čini kao da samo sjede na tome već 20 godina.'

Zuckerberg je dodao kako smatra da prodaja iPhonea opada jer korisnici sve duže odgađaju nadogradnju svojih uređaja zato što novi modeli nisu značajan napredak u odnosu na prethodne. 'Pa kako onda zarađuju više novca kao tvrtka? Tako što zapravo, recimo, 'iscjeđuju' ljude – kao što si rekao – naplaćujući 30 posto provizije razvojnim programerima i potičući ljude da kupuju dodatnu opremu i stvari koje se povezuju s iPhoneom', izjavio je Zuckerberg. 'Znate, proizvode stvari poput AirPodsa, koje su cool, ali su potpuno ograničili sposobnost drugih da izgrade nešto što se može povezati s iPhoneom na isti način.'

Apple se, prema Zuckerbergu, brani od kritika drugih kompanija tvrdnjama da ne želi ugroziti privatnost i sigurnost korisnika. Međutim Zuckerberg smatra da bi se problem mogao riješiti poboljšanjem Appleovih protokola, poput izgradnje boljih sigurnosnih mjera i korištenja enkripcije, prenosi CNBC.

'To je nesigurno jer niste ugradili nikakvu sigurnost u to. A sada to koristite kao opravdanje zašto se samo vaš proizvod može lako povezati', rekao je Zuckerberg. Dodao je da bi se, da Apple prestane provoditi svoja 'nasumična pravila', profit Mete udvostručio.

Također je kritizirao Appleov headset Vision Pro, koji je imao razočaravajuću prodaju u SAD-u. Meta, s druge strane, prodaje svoje virtualne headsetove Meta Quest.

'Mislim da je Vision Pro jedan od većih pokušaja da učine nešto novo u posljednje vrijeme', rekao je Zuckerberg. 'I ne želim im previše zamjeriti zbog toga, jer i mi radimo puno stvari gdje prva verzija nije sjajna, a treba ocijeniti treću verziju. Ali prva verzija definitivno nije postigla veliki uspjeh.'

'Dobio sam dojam da je odličan za gledanje filmova', dodao je.