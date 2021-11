Tražite novi posao? Pogledajte što nude Sedam IT, About you...

U suradnji s portalom MojPosao donosimo pregled ovotjednih oglasa

TELEGRA je vodeća tvrtka u Hrvatskoj i jedna od vodećih u svijetu u području implementacije inteligentnih prometnih sustava (ITS). Prijavi se na oglas za radno mjesto Programer web aplikacija (m/ž) i postani dijelom iskusnog i agilnog tima R&D inženjera. Nude ti rad na složenim i zanimljivim projektima, vrhunske radne uvjete, mogućnost rada od kuće te iznadprosječna i stimulativna primanja. Ako su te zainteresirali, javi im se do 2. prosinca.

Želiš raditi u okruženju gdje je svaki član tima jednako vrijedan i gdje se cijene tvoje sposobnosti i vještine? Mogućnost napredovanja i stalnog razvoja ti zvuči primamljivo? Nemaš problema sa izazovima i voliš razmišljati „Out of the Box“? Ako se pronalaziš u ovome onda je littlecode, agencija koja nudi usluge razvoja softvera i cloud implementacije, savršeno mjesto za tebe! Trenutno zapošljavaju na poziciji Full-Stack .NET Developer (m/ž), a na njihov oglas se možeš javiti do 17. prosinca.

Njihova srca kucaju za digitalno, za raznolike projekte i strmu krivulju učenja. Kao dio IBM iX mreže, tvrtka ecx.io s tehnološkim partnerima radi na realizaciji digitalnih platformi za najrazličitije industrije, uvijek gledajući naprijed u budućnost. Pitaš se koji je najbolji dio te priče? Čvrsti timovi! Naime, kod njih stručnjaci za korisničko iskustvo, back-end i testiranje rade zajedno u scrum timovima i uče jedni od drugih. Želiš im se pridružiti? To možeš učiniti do 16. prosinca, prijavom na oglas za radno mjesto Head of Adobe Croatia/Senior Developer (m/ž).

Sedam IT je jedan od vodećih hrvatskih pružatelja informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji uspješno posluje već 18 godina. Zbog kontinuiranog proširenja opsega posla tražie odgovornu i motiviranu osobu za radno mjesto: Senior Poslovni analitičar (m/ž). Njihova ponuda uključuje fleksibilno radno vrijeme, profesionalni rast i razvoj, pristup edukacijama, minimalno 24 dana godišnjeg odmora i poticajnu ugodnu radnu atmosferu. Oglas ostaje aktivan do 30. studenog.

About you svjesno preuzima odgovornost za stvaranje uključivog i iznimnog okruženja u kojem se svi ljudi, neovisno o njihovom spolu, rasi i nacionalnosti, osjećaju dobrodošli i prihvaćeni upravo takvi kakvi jesu. Svoj tim sada žele osnažiti na radnom mjestu Backend PHP Developer (m/ž) i traže upravo tebe! Nude ekskluzivne popuste za zaposlenike, svježe voće svaki dan, pohađanje tečajeva za učenje stranih jezika, teambuilding aktivnosti, pet-friendly okruženje i fleksibilno radno vrijeme. Javi im se do 17. prosinca.