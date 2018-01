Znate li kako ostaviti Facebook račun skrbniku?

U slučaju smrti korisnički račun pri najvećoj društvenoj mreži svijeta može se djelomično preuzeti i učiniti memorijalnim. Evo kako

Moći će prikačiti objavu pri vrhu Timelinea pokojnika, odgovarati na nove zahtjeve za prijateljstvom i promijeniti profilnu te fotografiju u zaglavlju. Omogući li im to preminula osoba za života, moći će preuzeti arhivu fotografija, objava i podataka s profila.

Neće moći pregledavati poruke koje je pokojnik slao, kao ni ukloniti već objavljene postove, fotografije i dodane prijatelje.

Kako odrediti kontakt osobu?

Otvorite korisnički račun na Facebooku, pa kliknite na Settings, Security i odaberite Legacy Contact. Kliknite na Edit, utipkajte ime prijateljice ili prijatelja i potom kliknite Add.

Možete ih o tome da ste ih odredili kao kontakte u slučaju smrti obavijestiti odmah. Kliknite Send kako biste im poslali poruku, odnosno Not Now ako biste to radije učinili nekom drugom prilikom. Nemojte im to zaboraviti reći jer će morati od Facebooka tražiti pristup vašem korisničkom računu nakon što umrete.

Pod opcijom Data Archive Permission možete odrediti hoćete li odabranoj osobi dozvoliti preuzimanje kopije vašeg korisničkog računa na Facebooku. Ako to želite, označite odgovarajuću kućicu i kliknite Close.