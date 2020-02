Znanstvenici zabilježili najjaču eksploziju u svemiru nakon Velikog praska

Znanstvenici su zabilježili naznake dosad najjače eksplozije u svemiru, pet puta snažnije od bilo koje ranije uočene, piše BBC.

Vjeruju da je golemo oslobađanje energije nastalo iz supermasivne crne rupe, od Zemlje udaljene oko 390 milijuna svjetlosnih godina te da je ova pojava za sobom ostavila divovsku udubinu u galaksiji Ophiuchus.

Astronomi već dugo proučavaju ovaj golemi skup galaksija jer su zamijetili da ima neuobičajeno zakrivljen rub. Vjeruju da je razlog tomu golema skupina tisuća odvojenih galaksija među kojima konfluiraju vrući plinovi i tamna materija.

Sada smatraju da bi razlog tomu mogla biti golema šupljina unutar plinova koji se nalaze u tom galaktičkom skupu, a nastala je kao posljedica emisija iz središnje crne rupe.

Isprva su sumnjali u ovakvo objašnjenje jer je udubina vrlo velika. Naime, u nju bi se moglo smjestiti 15 Mliječnih staza (naših galaksija) zaredom.

No njihovu su teoriju potvrdili podaci pribavljeni teleskopima Murchison Widefield Array (MWA) u Australiji i Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) u Indiji.

"Na neki način, ta je eksplozija slična načinu na koji je erupcija vulkana Mount St. Helens godine 1980. otrgnula vrh planine", kazala je Simona Giacintucci iz Pomorskoga istraživačkog laboratorija u Washingtonu i glavna autorica studije.

Rezultati istraživanja pod nazivom "Discovery of a Giant Radio Fossil in the Ophiuchus Galaxy Cluster" objavljeni su u znanstvenom časopisu The Astrophysical Journal.