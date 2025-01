Znanstvenici pratili intenzivan signal pa otkrili masivnu galaksiju staru 11 milijardi godina

Godinama su istraživači pokušavali objasniti brze radioizboje ili FRB-ove, vrlo kratke i izrazito snažne udare energije iz dubokog svemira. Moguća objašnjenja uključuju sve — od crnih rupa do izvanzemaljske tehnologije.

Sada su znanstvenici pratili jednu od tih eksplozija do njezine matične galaksije. No ta galaksija je vrlo stara i 'mrtva', a uz to ima neobičan oblik, piše Independent.

Nova otkrića demantiraju postojeća

Prijašnji nalazi istraživača ukazivali su na to da FRB-ovi potječu iz mnogo mlađih galaksija. Ova nova otkrića narušavaju postojeće razumijevanje o tome odakle bi takvi signali mogli dolaziti. Otkriće sugerira da misteriozni kozmički događaji potječu iz mnogo raznovrsnijih izvora nego što se to dosad smatralo, tvrde znanstvenici.

'Ovaj novi FRB pokazuje nam da, baš kad pomislimo da razumijemo neki astrofizički fenomen, svemir se okrene i iznenadi nas', rekao je Wen-fai Fong sa Sveučilišta Northwestern, vodeći autor dviju studija koje su objavile nova otkrića. 'Ovaj dijalog sa svemirom čini naše područje istraživanja u vremenskoj domeni nevjerojatno uzbudljivim.'

FRB je prvi put uočen u veljači 2024. godine. Signal je nastavio pulsirati sve do srpnja 2024., što je istraživačima omogućilo da precizno lociraju njegov izvor na nebu.