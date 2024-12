Među mladima raste stopa jedne vrste raka: Znanstvenici naveli faktore rizika i simptome

Cancer Research UK naglašava da, iako stope raka crijeva među mlađim odraslim osobama rastu, one su i dalje niske – otprilike jedan od 20 karcinoma crijeva u Ujedinjenom Kraljevstvu dijagnosticira se kod osoba mlađih od 50 godina. Od 44.100 novih slučajeva godišnje u Ujedinjenom Kraljevstvu, otprilike 2600 zabilježeno je u dobnoj skupini od 25 do 49 godina.

'Provjerite svoju stolicu'

Pozvala je ljude da 'provjere svoju stolicu' i testiraju se ako primijete nepravilnosti u pražnjenju crijeva.

Majka dvoje djece, mnogima poznata kao Bowelbabe, vodila je podcast 'You, Me and the Big C' na platformi BBC Sounds i snimila dokumentarac o životu s ovom bolešću.