Znanstvenici imaju novu poruku koju u srce Mliječnog puta žele poslati 'znatiželjnim' izvanzemaljcima

Poruka 'Beacon in the galaxy' (svjetionik u galaksiji) mogla bi biti poslana u srce Mliječnog puta gdje postoji najveća teoretska šansa za pronalazak života

Interstelarna poruka poznatija kao 'Beacon in the Galaxy' otvara sa jednostavnim principima komunikacije, nekoliko koncepata matematike i fizike i slikom DNA te zatvara informacijama o ljudima, Zemlji i adresom na kojoj nas mogu pronaći.

Skupina istražitelja predvođenih NASA-inom Jonathanom Jiangom iz Laboratorija za mlazni pogon u Kaliforniji kažu da bi uz tehničke nadogradnje ovu binarnu poruku mogli poslati u srce Mliječnog puta. Za to bi im trebao SETI-jev skup teleskopa u Kaliforniji te masivan svemirski teleskop Tainyan smješten u Kini.

U preliminarnon znanstvenom radu koji još nije recenziran znanstvenici predlažu slanje poruke u gust prsten zvijezda blizu sredine Mliječnog puta - regije koja ima najveću šansu za postojanje života. 'Čovječanstvo, prema nama, ima uvjerljivu priču i želju da upozna druge, a sad ima i priliku za to', stoji tamo.

Poruka koju bismo poslali u svemir nije prva koja smo izaslali. 'Beacon in the Galaxy' blago je temeljen na Arecibo poruci poslanoj 1974. koja je ciljala roj zvijezda udaljen oko 25.000 svjetlosnih godina od Zemlje (što znači da ćemo morati pričekati prije nego što do tamo dođe). Otad smo poslali hrpu poruka u svemir, uključujući reklamu za čips Doritos i poziv na klingonsku operu u Hagu.