Zemljina jezgra mlađa je no što se dosad mislilo

Kako bi došli do nove procjene starosti jezgre našeg planeta istraživači su stiskali laserom zagrijane uzorke željeza između dva dijamantska nakovnja

Prijašnje procjene starosti jezgre značajno su varirale. One koje su naginjale mlađoj dobi stvorile su paradoks jer bi jezgra morala biti nerealno vruća kako bi održala geodinamo milijardama godina prije stvaranja unutarnje jezgre.

Novo istraživanje rješava taj paradoks pronalaskom rješenja u sklopu kojeg je moguće zadržati temperaturu jezgre u realističnim parametrima.

Za to je bilo potrebno izravno mjeriti provodljivost željeza u uvjetima nalik onima koji su vladali u jezgri, s tlakom većim od milijun atmosfera i temperaturama poput onih na površini Sunca.

Kako bi to izveli, istraživači su stiskali laserom zagrijane uzorke željeza između dva dijamantska nakovnja. Prošle su dvije godine prije no što im je to pošlo za rukom, piše Popular Mechanics.