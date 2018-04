Želite da vas Google zaboravi? Evo kako će vam to poći za rukom

Krajem svibnja počinje primjena Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka čija je jedna od odrednica i 'pravo na zaborav' koja omogućuje svim građanima Europske unije da uklone neki podatak o sebi sa inetrneta. Francuzi su napravili web stranicu preko koje to možete učiniti

Stranica dopušta samo privatnim osobama da pošalju zahtjeve za uklanjanje, a ne organizacijama. Imajte na umu da ćete prilikom prijave morati stvoriti račun na stranci te im ostaviti svoje puno ime, e-mail adresu i državu iz koje dolazite. Pune uvjete korištenja možete pronaći ovdje.

Nadzorna ploča Forget.me prikazuje veze za Google i Bing. Pošaljite zahtjev za uklanjanje klikom na zeleni gumb. Kliknite Zaboravite ovu stranicu /Forget this flag s desne strane svakog rezultata da biste uključili vezu u zahtjev za uklanjanje. Uključene veze označene su crvenom bojom.

Potom navedite razlog za svaki zahtjev za uklanjanje klikom na gumb To je moj slučaj/It's my case. Na primjer, to može biti napad na privatnost ili zlouporabljeni identitet. Čarobnjak obuhvaća nekoliko opcija i scenarija koji uključuju i krađu identiteta, zahtjeve za uklanjanje slike i sve informacije vezane uz pokojnu osobu.

Možete odabrati da pošaljete obrazac ili dopustite Forget.me da ga pošalje u vaše ime. U oba slučaja morate priložiti dokaz o identitetu.

Dobro je što možete izraditi više zahtjeva za uklanjanje i pratiti status svakoga. No imajte na umu da ovaj zahtjev pokriva samo europske domene tražilica.