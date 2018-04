Što stroža europska pravila o zaštiti podataka znače za Facebook i vas?

Ususret usvajanju Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (General Data Protection Regulation), najveća društvena mreža svijeta počela je od svojih korisnika u Europi tražiti dozvole za njihovo prikupljanje i korištenje. U osam pitanja i odgovora pročitajte sve što trebate znati o tome

Između ostalog, Facebook vam mora omogućiti preuzimanje podataka koje je prikupio o vama i prebacivanje na druge servise ako to želite. U pojedinim slučajevima moći ćete tražiti pravo na zaborav, kao i brisanje podataka. Moći će prikupljati samo podatke za specifičnu poslovnu svrhu, kao i obavijestiti korisnike u roku od 72 sata ukoliko njihovi podaci budu na bilo koji način kompromitirani.

Kakve bi posljedice usklađivanje s GDPR-om moglo imati po Facebook?

Facebook se obvezao globalno ponuditi istu razinu zaštite koju GDPR traži u Europi, ali je već izuzeo svojih 1,5 milijardi korisnika od njegovih odredbi te ih prebacio pod značajno manje restriktivne američke zakone. U toj tvrtki očekuju kako bi se primjena GDPR-a mogla odraziti na broj dnevno aktivnih korisnika (oko 277 milijuna početkom ove godine).

Zbog skandala s tvrtkom Cambrigde Analytica moglo bi se dogoditi da Facebook ostane bez nezanemarive količine podataka koje je inače prikupljao na europskom tržištu, što bi se moglo negativno odraziti na prihode i zaradu. Iako to vjerojatno neće poprimiti masovne razmjere.

Odnosi li se GDPR i na Instagram?

Da, kao i na Facebookov Messenger te WhatsApp. I na sve tvrtke koje žele poslovati s Europskom unijom ili na njenom području.

Što to znači za oglašivače?

Ako ste jedna od više od pet milijuna tvrtki koje se oglašavaju na Facebooku i koristite alate ciljanog oglašavanja ugrađene u tu društvenu mrežu, problema ne bi trebalo biti.

No ako koristite Facebook Pixel ili Custom Audiences, morat ćete također pribaviti relevantan pravni temelj (dozvolu, ugovor i slično) kako biste mogli koristiti prikupljene korisničke podatke. Vjerojatno najjednostavniji način na koji to učiniti jest korisnicima ponuditi obrazac u kojem ćete objasniti koje njihove podatke trebate, kako ih prikupljate i zašto te zatražiti dozvolu za to.