Zašto su dvije strane Mjeseca toliko različite? NASA ima odgovor

Nova studija NASA-inih znanstvenika otkriva što se zapravo krije ispod površine i zašto je razlika tako izražena. 'Otkrili smo da se bliska strana Mjeseca više savija pod utjecajem Zemljine gravitacije, što znači da je njezina unutarnja struktura bitno drukčija od one na dalekoj strani', izjavio je za Sky News Ryan Park, voditelj istraživanja iz NASA-inog Jet Propulsion Laboratoryja.

Istraživači su otkrili da se bliska strana Mjeseca više savija i toplija je iznutra od daleke strane, što može objasniti zašto su se vulkanske erupcije događale gotovo isključivo na strani okrenutoj Zemlji. To također može objasniti razlike u gustoći i sastavu površine dviju hemisfera.

Otkriće je rezultat desetogodišnje analize podataka iz NASA-ine misije GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory), tijekom koje su 2011. i 2012. dvije sonde, nazvane Ebb i Flow, orbitirale oko Mjeseca. Njihov zadatak bio je mapirati kako Mjesečeva gravitacija varira dok se okreće oko Zemlje, a te male varijacije u gravitaciji pomažu znanstvenicima da vide što se nalazi u unutrašnjosti nebeskog tijela.

Postoji li uopće tamna strana Mjeseca?

Takozvana tamna strana Mjeseca dugo se smatrala zagonetkom jer nije vidljiva sa Zemlje. Međutim Mjesečevo naličje nije tamno, iako je legendarni album Pink Floyda 'The Dark Side of the Moon' iz 1973. godine učvrstio takvu ideju u našoj mašti.

Činjenica je da se Mjesec vrti oko Zemlje, ali uvijek okrenut istom stranom. Za puni krug Mjesecu trebaju otprilike četiri tjedna i u tom razdoblju Sunce će obasjati sve njegove dijelove. Tako da trajno tamna strana Mjeseca zapravo ne postoji. Pri punom Mjesecu, ona strana okrenuta Zemlji obasjana je Sunčevim zrakama i nama izgleda svijetla. Kad je Mjesec mlad, Sunce obasjava onu Mjesečevu stranu koju mi ne vidimo.

To se lako može testirati, primjerice, dječjom lutkom čije je lice Mjesec, jabukom koja predstavlja Zemlju i svjetlom koje dopire kroz prozor, odnosno Suncem. Dok lutka kruži oko jabuke, uvijek joj okrenuta licem, njezino će lice jednom biti potpuno obasjano svjetlom što dopire kroz prozor, ali i tjeme također jednom.