Zapošljavaju Rimac Automobili, PBZ, MStart...

U potrazi za IT kadrom ovoga su tjedna velike domaće komapnije. Popis oglasa donosimo u suradnji s portalom MojPosao

MStart , poslovno je tehnološka tvrtka orijentirana na razvoj, implementaciju, integraciju i podršku poslovnih informacijskih sustava i rješenja, te digitalnu transformaciju. Šireći i unapređujući svoje poslovanje žele ojačati novim članovima, koji će raditi na implementaciji, razvoju i održavanju aplikativnog portfelja Oracle Retail ERP sustava. Trenutno zapošljavaju Konzultanta za Oracle Retail sustave. Prijavite se na oglas do 28. siječnja.

Callidus grupa specijalist je za projektiranje i izvođenje infrastrukturnih ICT rješenja. Trenutno broji tim od 20 mladih stručnjaka, a u potrazi su za još puno mladih talenata. Trenutno nude priliku zapošljavanja na dinamičnom i izazovnom ICT tržištu, vrhunskim stručnjacima s iskustvom, ali i onima koji su tek na početku razvoja svoje karijere. Otvoreno radno mjesto: Tehničar u IT – junior/senior.

Prošle godine je više od polovice svjetske populacije stupilo u interakciju s tvrtkama putem Infobip platforme. To se nije dogodilo slučajno jer trenutno rade u 50 ureda na 6 kontinenata i odlučni su u namjeri da pomognu 200.000 klijenata da dosegnu do korisnika. Pridružite se Infobipovom timu na poziciji Service Reliability Manager i prijavite se do 2. veljače.