Zanimljive boje za srce, daj pet... Stižu novi emojiji, koji je vaš favorit?

Konzorcij Unicode odobrio je nacrt novih dodataka popisu općeprihvaćenih emojija

Konzorcij Unicode je tijelo koje odlučuje o standardu za emojije i odobrava ih prije no što proizvođači pametnih telefona odluče kako će ih prikazivati.

Svaki od predloženih emojija može još biti izmjenjen prije no što konačna verzija stupi na snagu u rujnu ove godine. Za očekivati je kako će na Appleovom operativnom sustavu iOS zaživjeti tijekom siječnja iduće godine, dok kod Androida to varira od proizvođača do proizvođača.

Izdanje Emoji 15.0 je najmanje dosad. Donijet će tek 31 novi emoji. Usporedbe radi, Emoji 14.0 uveo je njih više od stotinu.

Uz to, po prvi put nema novih emojija s ljudskim likom, piše Guardian.