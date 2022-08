Zanima vas čime se u posljednje vrijeme bavi Neuralink? Musk je odgovor najavio za - Noć vještica

Kompanija Elona Muska koja razvija sučelje između mozga i računala najnovija će otkrića demonstrirati tijekom događaja zakazanog za 31. listopada - Noć vještica

Neuralink će nakon dugotrajne pauze predstaviti rezultate rada na implantatima za mozak. Elon Musk je najavio da će Neuralink održati događaj show & tell (pokaži i objasni) te objaviti više informacija o projektu. Neimenovana prezentacija održat će se 31. listopada. Musk, doduše, nije rekao što bismo mogli očekivati, no uzmemo li u obzir to da smo posljednji put gledali majmuna kako igra Pong, ne bi nas iznenadilo da ovaj put vidimo nešto slično, piše Engadget.