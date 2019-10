Zaigrali smo: What The Golf je sve osim klasičnog mobilnog golfa

Jedna od prvih igara na Appleovom Arcadeu izokreće koncept golfa naglavačke i to radi na vrlo simpatičan, igriv i zabavan način

Sve izvrsne mobilne igre povezuju dvije vrlo važne stvari: za igranje nije potrebno puno vremena i igrač mora biti potaknut da se vraća po još. What The Golf , Tribandova apstraktna akcijska poslastica smišljena je kao simulator mini golfa koji izgleda kao da ga je radio netko koga uopće ne zanima golf kao sport. Riječ je o vrlo maštovitoj i bizarnoj akcijskoj slagalici koja umjeto simuliranja pravog golfa uzima ideju golfa i izvrće ju na stotinjak različitih načina .

Sve samo ne golf?

Za početak, pravi golf igrao sam samo na prvoj razini igre, nakon čega se udarac palicom pretvorio u alat za lansiranje igrača prema rupi. Stvari samo postaju bizarnije nakon toga, pretvorivši nešto što liči na sportsku simulaciju u apsolutni bizarluk koji svakim novim zadatkom igraču daje zadatak shvatiti o čemu se radi i iskorisiti mehanike za postizanje cilj pogađanja rupe (u većini slučajeva).

What The Golf je izvrstan naslov upravo zato jer osnovnu ideju sporta destilira u arkadnu slagalicu koja iznenađuje svakim novim nivoom. Tako sam u jednom trenu umjesto loptice tjerao kuglašku kuglu prema ćunjevima, dok sam na drugom doslovno pokušavao upucati negativca snajperom koji se okida, pogodili ste, golf lopticom. Uz sve bizarne okoliše koje vas čekaju, What The Golf bi se moglo vrlo lako opisati kao mini golf, no on je puno više od toga. Najgori dio vezan uz cijelu ovu recenziju je što opisivanjem ove igre zapravo smanjujem količinu užitka koju ona može pružiti.