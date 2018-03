Zaigrali smo restaurirani Shadow of The Colossus, evo dojmova

Može li restaurirani klasik iz ere PlayStationa 2 zasjati u dobu virtualne stvarnosti, 4K rezolucije i hardverskog prenemaganja?

Od svih predivnih akcijskih avantura koje sam imao priliku zaigrati na PlayStationu 2, neke od najdivnijih trenutaka proveo sam uz Team Icov Shadow of The Colossus. Može li restaurirana verzija ovog klasika vratiti čaroliju originala ili je i riječ o praznoj ljusci okićenoj poboljšanim vizualima? Da podsjetim, u Shadow of The Colossus preuzimate ulogu Wandera, čovjeka koji je spreman učiniti sve za ljubav. Ljubav njegovog života leži ispružena na oltaru u starom hramu, a njegov jedini zadatak je vratiti ju u život po svaku cijenu. U igri je to, konkretno, ostvarivo genocidom divovskih stvorenja koja su na mistični način vezana uz skrivenu drevnu silu.

Manje je više Tu zapravo leži čarolija Shadow of The Colossusa, odnosno skoro svake japanske igre koja se oslanja na vizualno pripovjedanje. Do kraja igre nemate baš najbistriju sliku što se zapravo zbiva, no ono malo detalja što dobijete dovoljno je da vam da načelnu ideju o čemu se radi. From Sofwareov Souls serijal to radi već nekoliko nastavaka, nudeći zbunjujuću pisanu naraciju kombiniranu sa vizualima od kojih vam se oči otapaju u lubanji. Slični princip koristio je i Colossus koji je zahvaljujući blagodatima moderne tehnologije hrpu zelenila, pokoju klisuru i beskonačne travnjake pretvorio u atmosferičnu pustinju gdje su jedina živa bića vi, vaš prijatelj konj i nekoliko drevnih divova. I upravo te divove vi planirate ubiti. Do zadnjega.

Beskrajna tišina i divovski neprijatelji Način na koji to radite je da putujete bespućem propalog kraljevstva, slijedeći samo odsjaj svjetla na vašem isukanom maču sve do trena kada se pred vama ne pojavi ogromna pokretna planina kojoj se trebate uzverati na glavu i gorespomenuti mač plasirati među polutke mozga. Problem je, doduše, što te hodajuće skulpture nerijetko pružaju otpor, gdje u igru ulazi vječita bitka sa izdržljivošću, umorom, hvatanjem za travom prekrivene dijelove te konačno, penjanje do samoga vrha. Procedura je u osnovi jednostavna i repetitivna, no sami divovi su toliko različiti i zanimljivi da bez problema sami od sebe nose igru na leđima. I tu, zapravo, dolazimo do najbitnijeg dijela ove recenzije.

Kamen spoticanja Glavni problem kod Shadow of The Colossusa, barem u eri drugog PlayStationa, bila je strahovito čudna metoda kontrole. Nikad, iskreno, nisam imao prevelikih problema sa igranjem igre. Štoviše, završio sam ju nekoliko puta. Radilo se o jednoj od onih igara koje imaju užasni sustav kretanja, no koje su toliko lijepe i dobre da ste ga savladali i naslov na kraju završili unatoč svim dizajnerskim propustima. Sad zamislite da je prošlo trinaest godina i da pred sobom imate igru koja izgleda apsolutno stelarno ali koristi fiziku i sustav kontrola koji se od izvornika nije mijenjao. Sve je klimavo, čudno i naporno do te mjere da se ponekad zapitam zbog čega ja to sada uopće igram.

U tom trenutku sam stao s igrom, odložio kontroler na stol i na trenutak razmislio. Shadow of The Colossus je, htio ja to ili ne, testament evoluciji gejminga. On je restaurirana relikvija koja dokazuje koliko su videoigre napredovale. Koliko je napredovao dizajn, koliko su napredovale mehanike te što je najvažnije, koliko smo postali razmaženi. SoTC nikad, ali nikad nije bio savršena igra.