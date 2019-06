Zaigrali smo fantastičnu kartašku RPG poslasticu Steamworld Quest

Švedski nezavisni developeri Image & Form Games stvorili su još jedan izlet u neobični svijet Steamworda uz svoju novu kartašku RPG igru Steamworld Quest

Steamworld Quest je RPG igra na tragu novnastalog žanra koji je zasjao među obožavateljima karata i fantastike, te koji igrače stavlja u ulogu grupe robotiziranih avanturista koji u robotiziranoj verziji tolkienovske fantastike kreću u sukob protiv negativaca koji, pogodili ste, žele razoriti svijet. Ovo možda ne zvuči kao najkreativniji koncept ikad smišljen, no valja uzeti u obzir da sama priča, makar zadovoljavajuća, ne predstavlja glavni razlog zbog kojeg bi itko zaigrao Steamworld Quest.

Jednostavna pravila

Svaki od likova raspolaže sa osam slotova za karte u koje trpate karte. Tijekom borbe je moguće odigrati tri karte za redom, nezavisno o liku, te u određenim kombinacijama postići dodatne efekte. Sinergija među špilovima svakog lika je također vrlo bitna, no ne do te mjere da obeshrabri početnike. Špilovi imaju niz dostupnih kombinacija karata te igračima pružaju dovoljno fleksibilnosti za kreativnost bez nabijanja pravila pred nos. Ako ste ikad igrali digitalne kartaške igre poput Hearthstonea ili Slay The Spirea, u Steamworld Questu snaći ćete se kao riba u vodi.

Ostatak igre svodi se na pretraživanje svake razine, potragom za skrivenim blagom i kartama te konačno, isprobavanjem kombinacija likova i sinergija među kartama.

Kratko i slatko

Najnovji naslov Image and Form Gaesa pažljivo je dizajnirani perolaki kartaški RPG koji inovativni koncept kartaške avanture za jednog igrača upotpunjuje šarmantnim likovima, predivnom art direkcijom i jako intuitivnim sustavom pravila.

Premda sama igra na osnovnoj razni ne predstavlja preveliki izazov do kasnijih stadija, povećavanje težine bit će dovoljno da zadovolji malo zahtjevnije gejmere. Upravo zbog toga smatramo da je možda ta lakoća tajna njezinog nepokolebljivog šarma. Ako ste fan Steamworld serijala, ovu ste igru vrlo vjerojatno već završili. Ako niste i nećkate se oko ulaska u svijet digitalnih kartaških igara za jednog igrača, ne možemo sabrati riječi kojima bismo vam ovu igru mogli više preporučiti.