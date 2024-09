Xiaomi predstavlja Xiaomi 14T seriju s iznimnom noćnom fotografijom i naprednom AI tehnologijom

Xiaomi s ponosom predstavlja Xiaomi 14T seriju, najnoviju vodeću liniju pametnih telefona, namijenjenu zaljubljenicima u fotografiju koji su u potrazi za vrhunskim mogućnostima snimanja. Iznova unaprjeđujući fotografiju na pametnom telefonu, s fokusom na iznimnu kvalitetu noćnog snimanja, Xiaomi 14T serija osnažena je AI značajkama. Uz naprednu tehnologiju snimanja poboljšanu umjetnom inteligencijom, korisnici mogu uživati noću ili danju ​​u jasnim, živopisnim snimkama. Kombinirajući elegantan dizajn, snažne MediaTek procesore i zadivljujuće AMOLED zaslone, Xiaomi 14T serija nudi besprijekornu integraciju AI funkcionalnosti, pružajući neusporedivo iskustvo za one koji traže najbolje od svojih uređaja. Pored navedenog, Xiaomi je pripremio posebnu ponudu u periodu od 27. rujna do 31. listopada u sklopu koje će svi kupci bilo kojeg uređaja iz nove Xiaomi 14T serije na poklon dobiti Xiaomi robotski usisavač E10.

Uz pomoć Xiaomi AISP-a, AI LM platforme za računalnu fotografiju koja je temeljena na FusionLM-u, Xiaomi 14T serija donosi poboljšani dinamički raspon te smanjuje šum za izvanredne detalje i živopisne boje čak i pri izazovnom osvjetljenju. Koristeći golemu količinu neobrađenih podataka iz FusionLM-a, ova serija podržava UltraHDR format, poboljšavajući tako cjelokupno HDR iskustvo. Dodatno, PortraitLM unutar AISP platforme poboljšava način rada Master Portrait opcije, pokrivajući žarišni raspon od 23 mm do 75 mm i osiguravajući slojevite, detaljne portretne fotografije s poboljšanom dubinom, jasnoćom i prirodnim bokeh efektom.

Xiaomi 14T Pro ima svestrani sustav trostruke kamere koja obuhvaća pet žarišnih duljina — od 15 mm do 120 mm, čime se nudi dodatna fleksibilnost za snimanje u različitim uvjetima. Glavna kamera od 50 MP ima veliki otvor ƒ/1.6 i najnoviju Leica Summilux optičku leću, uparenu s Light Fusion 900 senzorom fotografije. S veličinom senzora od 1/1,31", Dual Native ISO Fusion Max i visokim dinamičkim rasponom od 13,57EV, ova napredna postavka hvata do 32 posto više svjetla u odnosu na svojeg prethodnika, 10 osiguravajući živopisne i detaljne fotografije. Uređaj također uključuje 7P asferičnu leću visoke propusnosti za hvatanje više svjetla i podržavanje snimanja visokog dinamičkog raspona.

N12-hand back -R4 fotografija

Xiaomi 14T ima napredni Sonyjev IMX906 senzor fotografije i svestrani sustav trostruke kamere koji sadrži tri leće s četiri žarišne duljine u rasponu od 15 mm do 100 mm. Njegova glavna kamera od 50 MP, s velikim otvorom ƒ/1.7 i najnovijom optičkom lećom Leica Summilux, pruža živopisne boje i iznimne detalje čak i pri slabom osvjetljenju. Ultraširoka kamera od 12 MP sa žarišnom duljinom ekvivalentnom 15 mm također osigurava oštre i detaljne snimke pejzaža.

N12A-hand holding-back-R4 fotografija

Osim impresivnih fotografskih mogućnosti, Xiaomi 14T serija ističe se i u videografiji, što olakšava snimanje videozapisa kinematografske kvalitete. Filmski način rada postavlja zadani omjer slike 2.39:1 i podržava prebacivanje Cinematic Blura i Rack Focusa za kinematografski osjećaj, dok Director način rada uvodi profesionalno kinematografsko sučelje s naprednim kontrolama parametara. 15 U isto vrijeme, MasterCinema snima HDR videozapise u 10-bitnom Rec. 2020 formatu i nudi 4K snimanje pri 30fps, hvatajući više detalja u svjetlu i sjeni te dajući korisnicima dinamički raspon koji je vrlo sličan ljudskom vidu.

Korištenje napredne umjetne inteligencije za svakodnevnu praktičnost

Xiaomi 14T serija donosi novu razinu produktivnosti i kreativnosti s naprednim AI mogućnostima u pretraživanju, glasu, tekstu, slikama i videu, unaprjeđujući svakodnevne zadatke i poboljšavajući praktičnost.⁴ Zahvaljujući snazi računalstva na uređaju i računalstva u oblaku, napredne AI značajke Xiaomi 14T serije omogućuju korisnicima veću produktivnost, pametnija putovanja te lako stvaranje sadržaja.

Izdižući suradnju s Google-om na novu razinu, Xiaomi 14T serija donosi Circle to Search with Google,³ postavši time jedan od prvih Xiaomi uređaja koji nudi ovu inovativnu značajku. Zahvaljujući njoj, korisnici mogu trenutačno pretraživati ​​sve što vide na svom telefonu bez potrebe za mijenjanjem aplikacija. Uz to, Xiaomi 14T serija dolazi s aplikacijom Google Gemini², koja putem chata korisnicima pruža pomoć pri pisanju, učenju, planiranju i sl. 11

N12 Circle to Search fotografija

Za veću produktivnost, AI Interpreter prevladava jezičnu barijeru kako bi poboljšao komunikaciju tijekom sastanaka i poziva. 19 AI Notes i AI Recorder unaprjeđuju učinkovitost s transkripcijom govora u tekst, točnim prepoznavanjem govornika i brzim sažetcima, dok prijevodi u stvarnom vremenu osiguravaju glatku višejezičnu interakciju. 19