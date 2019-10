Windows 10 dobiva zgodnu značajku koja će razveseliti vlasnike smartfona

Aplikacija 'Your Phone' uskoro će dobiti nekoliko jako korisnih značajki uključujući podsjetnik o stanju baterije koji će korisnika (među ostalim) moći podsjetiti da se telefon spojen na bilo koji punjač upravo napunio

Your Phone tako dolaskom verzije Windowsa 18995 dobija novu nadogradnju u obliku indikatora baterije unutar same aplikacije koji pokazuje koliko je baterije preostalo u uparenom uređaju. Ovo funkcionira i kada smartfon nije spojen na računalo, pa korisnik može provjeriti razinu baterije bez da ide po njega.

Windows 10 je nedavno dobio novu testnu nadogradnju čija će finalna verzija izaći u prvoj polovici iduće godine. Ona donosi nekoliko zanimljivig dodataka, no ono što je najzanimljivije su pametne značajke za aplikaciju Your Phone, prenosi TechRadar .

Microsoft je također proširio spektar uređaja koje podržava svojom Link to Windows značajkom koja povezuje smartfon s PC-jem te u novoj verziji podržava još veći broj uređaja iz Samsunga poput Galaxyja S10, S10+, S10e, S10 5G i Folda (u nekim regijama). Link to Windows, podsjećamo, korisniku dozvoljava da šalje poruke i prati podsjetnike na ekranu PC računala. On također nudi sinkronizaciju fotografija i prijenos slike sa smartfona na računalo.

Your Phone, nadalje, nudi podršku za Phone Screen, značajku koja korisniku omogućava korištenje PC-ja kao proširenja Androidovog prikaza te donosi podršku za tipkovnicu, miš i dodirni ekran.