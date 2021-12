WhatsApp uveo poruke koje se same brišu, ali nisu svi oduševljeni: Ovo je toksičan koktel

Zaštitnici dječjih prava i dobrotvorne organizacije u UK-ju navode da ova promjena najviše doprinosi zlostavljačima koje će sad biti puno teže uloviti

Facebook, unatoč zagovaranju privatnosti u razgovorima nije uspio uvjeriti englesku dobrotvornu ustanovu za djecu National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC). Njihovi zastupnici tvrde da je Metin potez 'loše osmišljen' te da će stvoriti 'toksičan koktel rizika' nakon što se spoji sa Metinim planovima za enkriptiranje poruka na svim uslugama, uključujući Facebook i Instagram.

'Prijestupnici prije svega groomingom grade povjerenje kod djece koristeći platforme poput Instagrama prije prijelaza na WhatsApp gdje nastavljaju zlostavljanje uz manju šansu da ih itko otkrije' rekao je Andy Burrows, NSPCC-jev voditelj sekcije za sigurnost djece na internetu.

'Ovaj nedovoljno promišljen dizajnerski potez omogućit će prijestupnicima da brzo brišu dokaze o zlostavljanju djece, otežavši posao policiji.'

Burrows nadodaje da je kombinacija samobrišućih poruka i enkripcije na dva kraja neće proći pokraj UK-jevog novog zakona o signurnosti na internetu koji traži da sve plaforme pruže detalje o rizicima komunikacijskom regulatoru Ofcomu. Meta je krajem prošlog mjeseca najavila enkripciju na oba kraja koja će se uvesti tijekom 2023.

Metina vodietljica odjela za sigurnost Antigone Davis rekla je da kompanija nastoji otkriti dokaze zlostavljanja koristeći podatke koji nisu enkriptirani, korisničke prijave i informacije o računima. Sličan pristup već je primjenjen kod WhatsAppa koji održava korespondenciju sa državnim tijelima za zaštitu djece.