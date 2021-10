Nikako ne uspijevate privući pratitelje? Provjerite radite li ove greške na Instagramu

Ako imate svega par pratitelja na Instagramu i ne dobijate broj lajkova ili komentara koliko želite, ovi savjeti bi vam mogli pomoći

Ne objavljujte prečesto

Ako nemate puno pratitelja, ne postoji problem sa slanjem velikog broja slika, no broj pratitelja poraste, najbolje je ne maltretirati ih s velikim brojm slika svaki dan. Makeuseof predlaže da ne šaljete više od četiri slike dnevno.

Također pokušajte raširiti objave kroz cijeli dan - ne objavljujte ih sve odjednom.

Izaberite nišu

Ako želite više pratitelja, vjerojatno tražite određenu vrstu pratitelja. Ako puno putujete, htjet ćete se svidjeti drugim putnicima. Ako volite hranu, željet ćete se svidjeti drugim ljubiteljima hrane. Ako želite ozbiljan pristup Instagramu, vodite o tome računa s kakvom publikom komunicirate. Zamislite da svaku objavu koju šaljete radite za 'idealnog pratitelja'. Jedan od glavnih razloga zašto ljudi prestaju pratiti račune je zato jer fotografije s njima ne rezoniraju, pa pazite da ne upadnete u tu zamku.

Koristite prepoznatljivu estetiku

Ljudi prate Instagram račune zato jer vole njihov stil. Ovo nećete postići ako konstantno mijenjate filtre koje koristite, mijenjate palete ili se igrate s različitim stilovima svakog dana.

Provedite malo vremena radeći na vlastitoj estetici. Naravno, ovo ne znači da cijelo vrijeme morate slijediti jedan jedini stil - uvijek možete evoluirati. Kad dođemo do privlačenja publike, uvijek pomaže imati prepoznatljiv i dosljedan stil.

Pažljivo sa #

Korištenje hashtaga najbolji je način privlačenja novih ljudi prema vašim slikama i videima, no vodite računa: Instagram ograničava njihov broj na svakoj objavi na 30. Premda postoji pitanje koliko biste hashtagova trebali koristiti, pravi odgovor jednostavno ne postoji. Pri izboru ne birajte one koji su super popularne - poput #love ili #instagood. Ako to napravite, lako biste se mogli izgubiti u gomili.

Umjesto toga birajte specifične oznake za svoj uradak. Također nemojte cijelo vrijeme korisiti iste hashtagove - prilagodite ih temi objava.