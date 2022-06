Vijesti iz svemira koje su srušile internet: Od najmoćnijeg teleskopa na svijetu do još jedne marsovske zagonetke

Od početka rada teleskopa James Webb do prvih priprema za put na Mjesec i neobičnih svemirskih pojava, ovo su najzanimljiviji događaji zabilježeni u ovoj godini

Znanstvena zajednica i ove godine dokazala je da se međunarodnom i multidisciplinarnom suradnjom pomiču granice. Uspješna partnerstva u 2022. uključuju lansiranje i kalibraciju najmoćnijeg svemirskog teleskopa na svijetu i snimanje do danas neviđene supermasivne crne rupe u središtu Mliječnog puta.

Najmoćniji teleskop krajem siječnja stigao je do odredišta - na 1,6 milijuna kilometara od Zemlje - raširio veliki štit od Sunca i počeo s dugotrajnim procesom kalibracije.

NASA je vjerovala da će prvi let bez posade biti obavljen u svibnju, no tijekom testa nastalo je nekoliko problema stvorivši još odgoda. Nepoznato je kad će raketa biti spremna za polijetanje. Riječ je također o najskupljoj raketi ikad - jedan let će koštati preko četiri milijarde dolara, što iznosi oko petine cijelog budžeta NASA-e.

Saturnov mjesec Mima mogao bi skrivati oceane