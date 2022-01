[VIDEO] YouTube fenomen: Ovaj video pregledan je preko deset milijardi puta

Video koji se mnogim roditeljima vjerojatno popeo navrh glave od nedavno je postao rekorderom - Baby Shark prešišao je deset milijardi pregleda

Dolazak do statusa jednog od najgledanijih videa nije se dogodio preko noći - za to mu je trebalo nešto manje od šest godina. Prvo je objavljen 2016., 2018. je imao dvije milijarde pregleda, a godinu dana kasnije imao je još pet milijardi. Nepotrebno je naglasiti da vlasnici kanala nikad nisu ni sanjali da će ovaj video postati tako popularan.

S obzirom da djeca dosta često znaju isti video gledati nekoliko puta zaredom, donekle je razumljivo da se Baby Shark našao među drugim uratcima napravljenima za klince. Među najpopularnijim videima na YouTubeu se, spomenimo, nalaze neizbježni See You Again Wiz Khalife, Despacito, kao i Ed Sheeranov Shape of You.