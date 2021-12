Koji YouTube show ovih tjedana napeto prate naši poznati influenceri koje prati pola milijuna Hrvata?

Ultimate Gamer, YouTube show Hrvatskog Telekoma, ušao je u svoj peti tjedan i borba za titulu najboljeg sve je neizvjesnija, a epske borbe Tapira i Šnitera prati sve više ljudi

Već se puna četiri tjedna borbeni Tapiri i njihov mentor Malajski Tapir bore protiv opakih Šnitera i njihovog mentora Marka KC. Proteklih tjedana odmjeravali su svoje snage u popularnim naslovima kao što su League of Legends, Rocket League, Valorant, PUBG, a svoje vatrene fanove svake nedjelje držali u napetom iščekivanju, dok se u zadnjim sekundama odlučivalo o pobjednicima i onima koji idu u eliminacijsku igru. U proteklih par epizoda koje se mogu pratiti na YouTube kanalu Hrvatskog Telekoma oba tima su iskusila kako je to oprostiti se, barem nakratko, od svojih kolega i prijatelja gejmera.

Filip je postao fan Ultimate Gamera od onog trenutka kada se u jednoj od epizoda igrao League of Legends, njemu jedna od najdražih igara. Ali sviđa mu se i to što show daje priliku ekipi koje je tek počela ulaziti u gaming svijet da se probiju na sceni. Upitan ima li favorita i što bi savjetovao, Filip je rekao: „Oba tima su mi super i ne bih htio nekoga izdvajati, odlično igraju i moj savjet im je da ne gledaju isključivo na pobjedu, već da se maksimalno zabave i upoznaju puno novih prijatelja preko gaminga.“ Sličan odgovor dala je i Nika: „Ne bih nikoga posebno izdvojila jer vjerujem da svi imaju nešto što ih čini posebnima i imaju svoj faktor x za pobjedu. Ljudi, budite smireni, povezani i koncentrirani. Kad to sve imaš, onda ide taj "flow" koji vodi do pobjede.“

Za kraj smo ih pitali jesu li i oni gejmeri i koje igre najviše vole. „Moja omiljena videoigra je definitivno The Sims. Često imam gomilu obaveza, sastanaka i užurbani način života, The Sims mi je onda glavni način za opuštanje i da zaboravim na vrijeme oko sebe dok virtualno upravljam tuđim životima (smijeh)“, kazala je Nika. Filip je s druge strane naveo više naslova. „Obožavam Call of Duty franšizu, Far Cry i League of Legends, ali definitivno najdraža igra koju sam ikad igrao je Resident Evil 4 na Play Stationu 2“, rekao nam je Filip.