[VIDEO] U potrazi za životom na Marsu, NASA-ina letjelica zakačila nepoznati predmet, izgleda poput najlonske vrećice

NASA-inom helikopteru Ingenuity u 33. letu na Marsu za konstrukciju se zakačio nepoznati predmet nalik najlonskoj vrećici, a znanstvenici istražuju o čemu se radi

Letjelica Ingenuity doputovala je na Mars kao tehnološka demonstracija visokog rizika te je od travnja 2021. do danas odradila čak 33 leta. Planirano je da Ingenuity poleti samo pet puta, no uspješno je odradio svoj 33. let.