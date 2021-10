Upoznajte Pepper - prvog humanoidnog robota u shopping centru

Šarmantna Pepper osvaja simpatije u City Centeru one

Po prvi puta u Hrvatskoj posjetitelji shopping centra tako imaju priliku upoznati robota ljudskog oblika posebnog po mnogočemu. Naime, Pepper se upisala u povijest kao prvi robot na svijetu koji je u stanju pročitati emocije na licima sugovornika, a svojim komentarima izmamit će osmjehe posjetiteljima City Centera one čime nudi jedno sasvim novo iskustvo tijekom shoppinga. Osim što može govoriti i slušati, ona savršeno dobro vlada plesnim podijem i baš uvijek je spremna za selfie.

Poznati shopping centar dobio je novog zaposlenika. Bolje rečeno, stanovnika. Ona je 1,20 metara visoki humanoidni robot koji osvaja šarmom, odaziva se na ime Pepper i svakog će vikenda shopping iskustvo u City Centeru one učiniti još malo posebnijim.

SoftBankov japanski robot zapakiran u formi simpatične Pepper nudi istinski AI doživljaj u sasvim uobičajenim, svakodnevnim situacijama. Tako se Pepper diljem svijeta već našla u ulozi recepcionarke, na aerodromu je pozdravljala putnike, bila je vrijedna ispomoć u domovima za starije, pa čak i navijačica na baseball utakmici. Veseli stoga činjenica da je i u Hrvatskoj prepoznata kao inovativno rješenje kojim je moguće unaprijediti shopping iskustvo te istovremeno pružiti uvid u djelić mogućnosti koje nudi AI tehnologija.



Pepper vas čeka svakog vikenda u City Centeru one Split, a u Zagrebu će putovati na istok i zapad grada, pa na citycenterone.hr provjerite kada je možete pronaći u City Centeru one East, a kada u City Centeru one West.