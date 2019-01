Ugrabite priliku i kupite izvrsne igre po sniženim cijenama

Poznati online dućan videoigrama GOG nedavno je pokrenuo još jednu veliku rasprodaju, a u ponudi su naslovi sniženi i do 90 posto

Sezona sniženja ne jenjava, barem ako je suditi po online rasprodajama. Najnovija prilika za uštedu novca pri kupnji igara pružila se na GOG-u ( Good Old Games ), online dućanu specijaliziranom za starije PC igre. Kao i svi naslovi dostupni na stranici, tako i ovi sniženi dolaze bez ikakvog DRM-a, što znači da ih je moguće igrati bez potrebe za spajanjem na internet.

Ponešto za svakog

A što je sa cijenama? U pet dana koliko traje rasprodaja moći ćete kupiti igre snižene i do 90 posto. Neki od atraktivnijih naslova uključuju strategiju Homeworld: Deserts of Kharak po cijeni od 8,89 eura (inače 44.09 eura), nedavno izašlu mješavinu RPG-a i kartaške igre Thronebreaker: The Witcher Tales koja sada košta 19,39 eura, nezaobilazni Witcher 3 GOTY za 13,29 eura te Darkest Dungeon za 6,99 eura.

Rasprodaja traje do 30. siječnja, a cjelovitu listu igara na popustu možete pronaći ovdje.