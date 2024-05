Uginula je Kabosu, maskota dogecoina i kultni 'meme pas'

Dogecoin su podržali hip-hop zvijezda Snoop Dogg i basist Kissa Gene Simmons. Njegov najgorljiviji zagovornik je milijarder Elon Musk i šali se na račun te valute na X-u, zbog čega joj vrijednost raste, te je pozdravlja kao 'narodni kripto'.

Kabosu se razboljela krajem 2022., a 62-godišnja Sato je u nedavnom intervjuu za AFP rekla da joj je 'nevidljiva moć' molitvi obožavatelja iz cijelog svijeta pomogla da izdrži. Rekla je i da se već navikla na 'nevjerojatne' događaje povezane s njom, primjerice kada je Musk prošle godine promijenio ikonu za Twitter, sada X, u Kabosuino lice. Nije, kaže, čak ni bila toliko iznenađena'.

Kip Kabosu i njezinog kauča, vrijedan 100.000 dolara, financirao je Own The Doge, kripto organizacija posvećena memeu, a otkriven je u parku u Sakuri u studenom prošle godine. Sato i Own The Doge također su donirali velike iznose međunarodnim dobrotvornim organizacijama, uključujući više od milijun dolara za Save the Children. Nevladina organizacija kaže da je to 'najveći pojedinačni kripto doprinos' koji je ikada primila.